В Киеве на глазах у сына похитили главу одного из крупнейших банков Украины

В субботу, 16 ноября, в Киеве произошло резонансное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там неизвестные злоумышленники прямо на улице похитили председателя правления «Укрэксимбанка» Александра Гриценко.

Как передает РБК, о похищении Гриценко в правоохранительные органы заявили его родственники. По их словам, банкира якобы забрали в черный микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

По данным telegram-канала KlymenkoTime, преступники «скрутили» свою жертву прямо на глазах у сына, с которым тот прогуливался по улице.

Тем не менее, со стороны полиции официального подтверждения о факте совершения громкого преступления пока нет.

Как известно, публичное акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») ‒ кредитно-финансовое учреждение, 100 % акций которого принадлежат Кабинету министров Украины. Входит в тройку самых больших банков Украины и занимает первое место по депозитам юридических лиц среди всех банков Украины.

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