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Опальный «слуга народа» обвинил Богдана в крышевании «бандитов»

Опальный «слуга народа» обвинил Богдана в крышевании «бандитов»

Народный депутат Украины Антон Поляков, которого изгнали из фракции «Слуга народа», обрушился с критикой на главу Офиса Президента Андрея Богдана. Как выяснили журналисты «Фразы», свои мысли опальный народный избранник изложил в интервью изданию «Апостроф».

По словам Полякова, пропрезидентская фракция из «Слуги народа» постепенно превращается в «слугу Богдана», влияние которого на парламентариев «очень серьезное».

«Извините, но я шел за президента, а не за Богдана. Кто такой Богдан?» ‒ задался вопросом депутат, рассказав, что из Офиса президента «всю ночь обзванивали всех депутатов», которых просили прийти и проголосовать за его исключение из фракции.

Кроме того, с влиянием Богдана Поляков связывает и фиаско при попытке снятия неприкосновенности с нардепа Приходько, который вместе со своим «коллегой» Корниенко обеспечивают необходимое количество голосов при рассмотрении законопроектов.

«Налицо возвращение к старым «договорнякам», в Раду вернулись бандиты, и мы их покрываем. Фракция их покрывает, а Богдан их «защищает», ‒ резюмировал Антон Поляков.

Как писала «Фраза», «слуга народа» в процессе конфликта проговорилась о «черных зарплатах» для депутатов.

Ранее депутат от «Слуги народа» обвинила власть в репрессиях за инакомыслие. В ответ ей рассказали о «стремном» муже.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, скандал, политика, фракция, народный депутат Украины, новости Украины, Слуга народа, Андрей Богдан

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