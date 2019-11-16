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Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении в Киеве встретился с депутатами Верховной Рады и армянской общиной

Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении в Киеве встретился с депутатами Верховной Рады и армянской общиной

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян в ходе визита в Киев, посетил парламент Украины, где состоялась ознакомительная встреча с депутатами новосозданной Парламентской группы по межпарламентским связям с Арменией. Как выяснили журналисты «Фразы», пребывание Главного уполномоченного по делам диаспоры Армении в столице Украине было насыщено многочисленными встречами с местной армянской общиной.

Как сообщает AnalitikaUA.net, в рамках контактов с представителями диаспоры и духовенства, Заре Синанян провел ряд обсуждений с руководством Союза армян Украины, членами Гражданской платформы «Армяне Украины», и главой Украинской епархии ААЦ. В частности, в ходе встречи с главой Союза армян Украины Виленом Шатворяном были затронуты вопросы связанные с активизацией взаимодействия диаспоры и Родины.

Согласно изданию, Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, был также спикером на третьем молодежном форуме иницированным Союзом армянской молодежи Украины.

По информации организаторов, среди спикеров форума были — народные депутаты, экс-губернатор, руководитель телеканала, представители деловых кругов.

Тэги: общество, политика, армянская община, армянская диаспора

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