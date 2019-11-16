В Генштабе озвучили предварительную причину взрывов на складах в Балаклее

В Генштабе озвучили наиболее вероятную причину взрывов на военных складах в Балаклее, в результате которых погибли двое саперов. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия могла произойти из-за внезапного возгорания двигателя для зенитных ракет.

Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, эпицентром взрывов стала площадка хранения взрывоопасных предметов № 4, где несколько групп саперов проводили работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов.

«В 14-28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса „Куб“, состоялось его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов», ‒ заявили в пресс-службе.

Сообщается также, что на месте происшествия продолжают работать представители Военной службы правопорядка и представители правоохранительных органов. На технической территории воинской части проводятся следственные действия.

Как писала «Фраза», 15 ноября 2019 года на территории военных складов в Балаклее Харьковской области произошло несколько взрывов. Первоначально сообщалось об одном пострадавшем, впоследствии их количество выросло до четырех.

Позднее стало известно, что в результате ЧП погибли двое саперов ВСУ.