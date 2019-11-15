Ученые назвали популярные продукты, которые нельзя давать детям до двух лет

Американские ученые определили продукты, которыми не следует кормить детей возрастом до двух лет. Как выяснили журналисты «Фразы», масштабное исследование провели специалисты из Центра по контролю и профилактике болезней.

Как передают «Актуальные новости», вывод о вреде сладких фруктовых соков и йогуртов ученые сделали по итогам анализа сведений относительно питания тысяч детей на территории США возрастом 6-23 месяца.

По словам авторов исследования, дети возрастом 6-11 месяцев получают порядка 1 чайной ложки сахара ежедневно, поскольку он используется в качестве добавки для различных продуктов.

В свою очередь, дети возрастом 1-2 года получают около 6 чайных ложек сладкого вещества за сутки.

Как выяснилось, главным источником добавленного сахара оказались именно фруктовые соки и сладкие йогурты.

Ученые подчеркнули, что основы правильного питания закладываются еще в младенчестве и напрямую влияют на вкусовые пристрастия человека в зрелом возрасте, поэтому родителям желательно полностью избегать появления этих продуктов в рационе детей возрастом до двух лет, поскольку они способствуют повышению рисков развития кариеса, астмы, ожирения и гипертонии.

Как писала «Фраза», ученые обнаружили неожиданную пользу холестерина для здоровья.

Ранее ученые поведали о еще одном «побочном эффекте» сахара.