У Зеленского озвучили дату его встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в котором согласовал дату встречи лидеров т. н. «нормандской четверки». Как выяснили журналисты «Фразы», главы четырех государств встретятся уже в первой декаде декабря.

Как передает пресс-служба Офиса президента, переговоры Владимира Зеленского со своими коллегами ‒ Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным, а также с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель состоятся 9 декабря.

Другие подробности телефонного разговора Зеленского и Макрона, а также место встречи «нормандской четверки» в Офисе президента пообещали озвучить позже.

Как писала «Фраза», Путин обвинил Зеленского в невозможности справиться с «националистическими военными формированиями».

Ранее глава МИД Украины признал, что Путин не стремится к встрече, и допустил, что c ОРДЛО придется расстаться навсегда.