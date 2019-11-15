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В Киеве задули газом и ограбили курьера по доставке пиццы

В Киеве задули газом и ограбили курьера по доставке пиццы

В Святошинском районе Киева произошло дерзкое ограбление. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Симиренко средь бела дня «нахлобучили» парнишку-курьера, который привез пиццу заказчику.

Как передает пресс-служба столичной полиции, пострадавший 24-летний курьер рассказал, что хотел доставить пиццу по адресу, однако прямо перед подъездом к нему подскочил неизвестный парень и выпустил в лицу струю газа из баллончика, после чего выхватил из рук заказ и скрылся.

Сообщается, что местным оперативникам удалось разыскать злоумышленника «по горячим следам» ‒ им оказался 23-летний житель области. Его задержали и теперь он дает показание следователю. За содеянное горе-грабителю «светит» длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», под Киевом новоселы заказали пиццу и избили курьера.

Ранее сообщалось, что в Киеве курьер доставлял «плохим клиентам» пиццу с травкой.

Тэги: газ, Киев, общество, разбойное нападение, ограбление, столица, криминал, доставка, пицца, Святошино, курьер, новости Украины

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