В Киеве открывается оригинальная, наполненная символами, выставка Еvolutio

С 19 ноября по 8 декабря в киевском центре современного искусства «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) пройдет выставка живописи «EVOLUTIO» украинского художника Алексея Анда. Как выяснили журналисты «Фразы», открытие выставки состоится 19 ноября в 19:00.

«Все течет, все меняется», — писал древнегреческий философ Гераклит, подчеркивая, что «нельзя дважды войти в одну и ту же реку», поскольку и вода в каждый последующий момент уже будет другой.

EVOLUTIO — это вечное развитие, бесконечная трансформация всего в этом мире, иногда в корне меняющее как основы нашего физического бытия, так и принципы бытия духовного. И искусство не является исключением, ведь мы — свидетели постоянного развития художественных форм как в глобальном историческом контексте, так и в пределах творчества отдельного автора, под влиянием внешних и внутренних факторов постоянно находящегося в поиске себя и собственных способов самовыражения.

В состоянии постоянного развития находится и творчество Алексея Анда — его «ассоциативный символизм» приобретает новые выражения, органично сочетая глубинную энергию символа с современными авторскими инновациями.

Алексей Анд — украинский художник, который впервые использовал понятие «ассоциативный символизм» в контексте современного визуального искусства. По оценке экспертов IV–V международных арт-фестивалей «Киев-1999» и «Киев-2000», входит в двадцатку лучших художников Украины. В 1996 стал лидером первого аукциона современной украинской живописи «L1» (Национальный художественный музей Украины, Киев). Живет и работает в Киеве.

Расписание работы галереи: вт-вс — 11:00-19:00; пн — выходной. Вход свободный.

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