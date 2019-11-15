«С учетом всех мер безопасности»: от взрывов на складах в Балаклее погибли двое саперов

В результате взрывов На территории Центральной артиллерийской базы в Балаклее Харьковской области погибли два сапера. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Генеральный штаб Украины на своей официальной странице в Facebook.

Еще четверо военнослужащих Вооруженных Сил находятся в медицинских учреждениях, один из них — в тяжелом состоянии.

Как утверждается, «они проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте — котловане».

Для обеспечения безопасности проведения утилизации был задействовано пожарное подразделение воинской части.

В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов.

Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности. Новых взрывов на технической территории не зафиксировано.

Как сообщала «Фраза», 15 ноября 2019 года на территории военных складов в Балаклее Харьковской области произошло несколько взрывов. Первоначально сообщалось об одном пострадавшем, впоследствии их количество выросло до четырех.