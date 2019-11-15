Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Архиепископ Лонгин (Жар) рассказал о чуде исцеления ребенка от рака

Архиепископ Лонгин (Жар) рассказал о чуде исцеления ребенка от рака

В Черновицкой области в селе Молница в детском доме воспитывался ребенок, который исцелился от онкологического заболевания по молитвам перед чудотворной иконой Богородицы «Боянская». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об удивительном случае исцеления рассказал архиепископ Банченский Лонгин (Жар).

Об этом он сказал в документальном проекте телеканала «Интер» «Наш Блаженнейший».

«Две злокачественные опухоли были у мальчика, ему было два годика. Пять килограмм (весил ребенок — ред.). Пришли врачи, сказали: „Все, час-два и он умрет“. Он даже уже очень редко дышал, раз в две минуты... Когда врачи ушли, я начал плакать над ним, и взял на руки, поднялся к иконе Божией Матери „Боянская“, положил перед иконой и сказал: „Матерь Божия, он сирота, он никого не имеет в этом мире, помоги ему!“», — вспоминает архиепископ.

Владыка Лонгин рассказал о том, что ребенок прошел повторное обследование, после которого стало известно о чуде исцеления.

«Потом, когда мы делали ему МРТ, внутри осталось два рубца там, где были злокачественные опухоли. Без операции, там никто не трогал, абсолютно. Кто „оперировал“, мы не знаем. Только Всевышний знает. Это большое чудо, которое я запомнил. Через месяц у него будет свадьба, уже 24 года», — сказал архиепископ Лонгин.

Как сообщалось, фильм о Предстоятеле Украинской Православной Церкви «Наш Блаженнейший», был снят телеканалом «Интер» к 75-летию Митрополита Онуфрия. Фильм для просмотра доступен здесь.

Ранее «Фраза» сообщала, что архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот.

Тэги: общество, православие, дети, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

15.11.19 09:20

Гранаты одной войны

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
15.11.19 08:53

Сборная Украины: всё неплохо, кроме соперника

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Назвал Трампа примером для себя и 11 раз поблагодарил. Полная расшифровка первого разговора Трампа и Зеленского
15.11.19 17:29

Назвал Трампа примером для себя и 11 раз поблагодарил. Полная расшифровка первого разговора Трампа и Зеленского

Автор: «Новое время»

Выбор редакции
Сборная Украины: всё неплохо, кроме соперника
Сборная Украины: всё неплохо, кроме соперника
Сборная Украины: всё неплохо, кроме соперника
Сборная Украины: всё неплохо, кроме соперника
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

«С учетом всех мер безопасности»: от взрывов на складах в Балаклее погибли двое саперов

«С учетом всех мер безопасности»: от взрывов на складах в Балаклее погибли двое саперов
15.11.19 17:22
279
Последние новости
15.11.19 19:00

Главные новости за 15 ноября 2019 года
15.11.19 17:52

В Киеве открывается оригинальная, наполненная символами, выставка Еvolutio
15.11.19 17:22

«С учетом всех мер безопасности»: от взрывов на складах в Балаклее погибли двое саперов
15.11.19 17:03

Архиепископ Лонгин (Жар) рассказал о чуде исцеления ребенка от рака
15.11.19 16:59

Трохимец: Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус – манипулятор и лоббист
15.11.19 16:48

Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот
15.11.19 16:44

Жириновский сделал Лукашенко «немного дебильное» предложение
Фото и Видео
Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот
Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот
Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот
Архиепископ УПЦ рассказал о том, как усыновил 415 детей-сирот
На многострадальных складах в Балаклее снова прогремели взрывы. Есть пострадавшие
На многострадальных складах в Балаклее снова прогремели взрывы. Есть пострадавшие
Поджигатели сети фермерских магазинов в Киеве попали на видео
Поджигатели сети фермерских магазинов в Киеве попали на видео
В Киеве накрыли шайку «коллекторов», которые жестоко выбивали несуществующие долги
В Киеве накрыли шайку «коллекторов», которые жестоко выбивали несуществующие долги
Опубликован документ, в котором год назад Александрийский Патриарх уверял в поддержке УПЦ
Опубликован документ, в котором год назад Александрийский Патриарх уверял в поддержке УПЦ
На Тернопольщине активисты ПЦУ и «Правого сектора» проникли в храм УПЦ
На Тернопольщине активисты ПЦУ и «Правого сектора» проникли в храм УПЦ
На Францию обрушился аномальный снежный шторм
На Францию обрушился аномальный снежный шторм
Момент кровавого ДТП в Киеве попал на видео
Момент кровавого ДТП в Киеве попал на видео
В Азербайджане родился ребенок-монстр
В Азербайджане родился ребенок-монстр
Цензура по-американски: из «Симпсонов» вырезали культовый эпизод с Майклом Джексоном
Цензура по-американски: из «Симпсонов» вырезали культовый эпизод с Майклом Джексоном
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.