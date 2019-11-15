Стало известно, когда и где украинцы смогут насладиться знаменитым ноябрьским звездопадом

14 ноября начался знаменитый ноябрьский звездопад Леонид. Как выяснили журналисты «Фразы», его пик придется на 16 и 17 ноября.

Как сообщает «Новое время», лучше всего наблюдать за ним из Северного полушария, в том числе из Украины. Синоптики обещают в эти дни «переменную облачность» на большей части территории Украины, включая Киев, так что многие украинцы все же смогут насладиться зрелищем. Облачность обещают во Львове и соседних областях.

Отметим, что астрономическое явление связано с кометой Темпеля-Туттля, которая каждый год пролетает мимо Земли. Рой метеоритов, который движется вместе с ней, «цепляет» земную атмосферу, создавая уникальное небесное зрелище: частички кометы входят в атмосферу Земли со скоростью более 70 км/сек и видны невооруженным глазом. Некоторые метеориты представляют собой настоящие огненные шары.

При этом сила потока каждый год отличается. Астрономы предсказывают, что наиболее масштабным зрелищем Леониды будут в 2031 году, когда комета подойдет на максимально близкое расстояние к Земле.

Ожидается, что в ночь с 16 на 17 ноября в небе будут появляться от 10 до 15 метеоров в час. Лучше всего их будет видно за пределами крупных городов.