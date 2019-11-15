Олимпийская чемпионка прокомментировала изменения в финансировании спорта

Реформа состоится, когда спортивные федерации начнут работать, а не ждать бюджетных денег. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявила олимпийская чемпионка Стелла Захарова, комментируя инициируемые правительством реформы в области спорта.

Как сообщает PL.COM.UA, по ее словам, «инициативы правительства носят пока декларативный характер, потому что не предусматривают главного — денежные потоки, к которым привыкли представители различных федераций, остаются». «Федерации должны работать, а не „сидеть“ на бюджете, — убеждена спортсменка. — Их нужно заставить работать, как это происходит во всех цивилизованных странах, где федерации готовят спортсменов и организовывают соревнования, как, кстати, работает и наша организация „Спорт и дети“, а государство решает глобальные вопросы — строит спортивные комплексы и обеспечивает их качественным оборудованием».

«А бюджет федерация должна заслужить результатами, которые показали на соревнованиях ее спортсмены», — заключила Стелла Захарова.