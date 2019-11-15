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Главные новости за 15 ноября 2019 года

Главные новости за 15 ноября 2019 года

Бюджет-2020: какими будут зарплаты и пенсии украинцев. Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год. Как выяснили журналисты «Фразы», народные депутаты заложили цифры будущих зарплат и пенсий в стране.

«С нетерпением жду сотрудничества»: Трамп показал очередную стенограмму разговора с Зеленским. Президент США Дональд Трамп показал сенаторам Республиканской партии стенограмму своего первого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло во время встречи американского лидера с республиканцами в Белом доме.

«Слуга народа» в процессе конфликта проговорилась о «черных зарплатах» для депутатов. Фракция «Слуги народа» в Верховной Раде исключила из своих рядов народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Соответствующее решение было принято на заседании фракции.

В аннексированном Россией Крыму мужчина убил маленькую девочку. В аннексированном Россией Крыму произошло громкое ЧП. Тут отчим убил свою пятилетнюю падчерицу.

На Францию обрушился аномальный снежный шторм. Уже несколько дней во Франции валит снег. Погодная аномалия обесточила более трехсот тысяч домов по стране.

Китаец частично ослеп, играя на смартфоне. В Китае у жителя города Шэньчжэнь произошла большая неприятность. Мужчина всю ночь играл на своем любимом смартфоне, а к утру ослеп на один глаз.

Тэги: Крым, общество, погода, мир, политика, криминал, Дональд Трамп, новости Украины

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