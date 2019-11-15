Главные новости за 15 ноября 2019 года

Бюджет-2020: какими будут зарплаты и пенсии украинцев. Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год. Как выяснили журналисты «Фразы», народные депутаты заложили цифры будущих зарплат и пенсий в стране.

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«Слуга народа» в процессе конфликта проговорилась о «черных зарплатах» для депутатов. Фракция «Слуги народа» в Верховной Раде исключила из своих рядов народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Соответствующее решение было принято на заседании фракции.

В аннексированном Россией Крыму мужчина убил маленькую девочку. В аннексированном Россией Крыму произошло громкое ЧП. Тут отчим убил свою пятилетнюю падчерицу.

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