Колумнист «Фразы» предсказал весь ужас рынка земли еще два года назад

Еще два года назад открытие рынка земли в Украине казалось утопией. Как выяснили журналисты «Фразы», статья нашего колумниста писателя Дмитрия Факовского оказалась во многом пророческой.

Еще осенью 2017 года в материале «Выпивка, танцы и девочки» он констатировал: «Многие проблемы современной Украины проистекают из того, что за последние два десятилетия наша страна перестала быть не только космической, но даже аграрной».

Автор отмечал: «Сегодня у нас вымирают целые сёла, потому что работать на земле стало попросту нецелесообразно. Личная скотина уже стала роскошью — её негде выпасать и нечем кормить. Продавать свои продукты из-за отсутствия логистики большинство селян не может, люди вынуждены отдавать урожай за копейки посредникам. Покупать средства производства самостоятельно, чтобы поднимать урожайность, чтобы просто было по силам обработать всю имеющуюся землю, — жители сёл тоже объективно не способны».

Писатель предрекал: «Объединяться, создавать артели, браться за землю сообща, люди в своем большинстве не хотят. Я не удивлюсь, если общественное мнение по продаже земли, когда этот вопрос дозреет в Верховной Раде, в конечном итоге изменится в нужную для власти сторону. Земля сегодня попросту пропадает, только того и ждёт, когда её скупят гигантские агрохолдинги, уничтожившие аграриев в нашей стране как класс».

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