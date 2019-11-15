«С нетерпением жду сотрудничества»: Трамп показал очередную стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп показал сенаторам Республиканской партии стенограмму своего первого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло во время встречи американского лидера с республиканцами в Белом доме 14 ноября.

Как сообщает CNN со ссылкой на сенатора Кевина Крамера, в ходе беседы Трамп несколько раз ссылался на разговор с Зеленским, а затем предложил присутствующим ее показать. По его словам, размер расшифровки не превышает одной страницы «реального текста» и содержит примерно следующее:

«Трамп: Поздравляю, вы провели отличную кампанию.

Зеленский: О, спасибо, господин президент, я с нетерпением жду сотрудничества с вами».

Крамер также подчеркнул, что в тексте ничего не упоминалось о помощи Украине или поддержке Украины со стороны США.

Как сообщала «Фраза», 21 сентября 2019 года американские СМИ сообщили о разговоре, который состоялся 25 июля между президентами Украины и США. Как утверждается, в ходе беседы Трамп якобы потребовал от Зеленского провести расследование против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на выборах ‒ Джо Байдена.

23 сентября 2019 года председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, комментируя требования американского руководства расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, заявил, что президенту США может грозить импичмент, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского.

24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента США.

25 сентября Трамп поручил опубликовать стенограмму разговора. При этом он подчеркнул, что Государственный секретарь США Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию этой стенограммы.

В свою очередь, Госсекретарь США Майк Помпео выступил против опубликования стенограммы разговора Трампа и Зеленского. «Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств», — считает чиновник.

В тот же день администрация президента США опубликовала, как утверждается, полную стенограмму телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся летом этого года.

На следующий день выяснилось, что стенограмма могла оказаться не полной. В частности, администрация смогла оставить в секрете часть записей, сделанные во время разговора после их внесения в компьютер.