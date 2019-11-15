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Жириновский сделал Лукашенко «немного дебильное» предложение

Жириновский сделал Лукашенко «немного дебильное» предложение

Одиозный кремлевский клоун Владимир Жириновский продолжает фонтанировать странными идеями. Как выяснили журналисты «Фразы», на этот раз путинский холуй обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Владимир Жириновский предложил ему «воссоединить Русь и Беларусь».

Он заявил: «Александру Лукашенко с каждым годом тяжелее руководить страной. Он уже старейший руководитель в Европе. Почти 25 лет у власти. И на Западе его не принимают, и на Востоке не все получается: он хочет, чтобы русский рынок для Беларуси был как свой собственный, цены те же, но при этом Минск будет вести независимую внешнюю политику. Как так может быть?».

73-летний политик добавил: «Лля него сейчас лучший вариант стать современным белорусским Богданом Хмельницким и наконец воссоединить Русь и Беларусь».

Как писала «Фраза», Жириновский заявил, что Зеленского свергнут «через год-два».

Ранее сообщалось, что одиозный кремлевский пропагандист благодаря своей болтливости попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Тэги: Владимир Жириновский, Александр Лукашенко, Россия, мир, Русь, Беларусь, курьезы

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