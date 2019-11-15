Жириновский сделал Лукашенко «немного дебильное» предложение

Одиозный кремлевский клоун Владимир Жириновский продолжает фонтанировать странными идеями. Как выяснили журналисты «Фразы», на этот раз путинский холуй обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Владимир Жириновский предложил ему «воссоединить Русь и Беларусь».

Он заявил: «Александру Лукашенко с каждым годом тяжелее руководить страной. Он уже старейший руководитель в Европе. Почти 25 лет у власти. И на Западе его не принимают, и на Востоке не все получается: он хочет, чтобы русский рынок для Беларуси был как свой собственный, цены те же, но при этом Минск будет вести независимую внешнюю политику. Как так может быть?».

73-летний политик добавил: «Лля него сейчас лучший вариант стать современным белорусским Богданом Хмельницким и наконец воссоединить Русь и Беларусь».

Как писала «Фраза», Жириновский заявил, что Зеленского свергнут «через год-два».

Ранее сообщалось, что одиозный кремлевский пропагандист благодаря своей болтливости попал в Книгу рекордов Гиннесса.