Бюджет-2020: какими будут зарплаты и пенсии украинцев

Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год. Как выяснили журналисты «Фразы», проголосовав 14 ноября, народные депутаты заложили цифры будущих зарплат и пенсий в стране.
Как передает издание Styler, с 1 января минимальная зарплата вырастет с 4173 гривен до 4723 гривен.
Что касается пенсионеров, то в следующем году Пенсионный фонд Украины получит 173 миллиарда гривен, а на субсидии потратят еще 47 миллиардов гривен.
Для одиноких пенсионеров обещают надбавки – на это заложили 806 миллионов гривен. Кроме этого, на уход за людьми старше 80 лет надбавку повысят на 670 гривен.
Минимальная же пенсия с будущего года подрастет с 1638 гривен до 1769 гривен.
Как писала «Фраза», названа приблизительная цена одного гектара украинской земли.
Стало известно, по каким ценам украинцы будут платить за газ в ноябре.