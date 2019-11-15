Киевским коммунальщикам наконец-то разрешили «ликвидировать» брошенные автомобили

В Киеве наконец-то будут «ликвидировать» брошенные на улицах города и во дворах автомобили. Как выяснили журналисты «Фразы», данное решение принял столичный горсовет.

В Киевском совете сообщили, что всего в городе насчитали более шести сотен таких машин.

Депутаты своим голосованием поручили КГГА «в течение трех месяцев разработать и представить на утверждение порядок перемещения, временного хранения и передачи бесхозных авто соответствующим подразделениям Национальной полиции».

Забирать авто будут коммунальные службы. Начнется все уже в 2020 году.

Как писала «Фраза», при очистке колодца в селе под Киевом погибли коммунальщики.

Ранее в Киеве активизировались мошенники-«коммунальщики».