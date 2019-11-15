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Священник объяснил, почему УПЦ «упорно не хочет умирать»

Священник объяснил, почему УПЦ «упорно не хочет умирать»

Вопреки прогнозам СМИ, Украинская Православная Церковь упорно не хочет распадаться. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, комментируя Круглый стол «Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений».

На мероприятии была представлена статистика религиозной ситуации в стране, написал отец Николай Данилевич в Фейсбук.

«Некоторые СМИ и другие лица с нескрываемым удовольствием сообщили, что УПЦ стремительно теряет верующих. В свое время спикер тогда еще УПЦ КП Евстратий Зоря предсказал, что УПЦ распадется как Партия Регионов. В течение последнего года УПЦ потеряла, по разным подсчетам, от 160 до 250 приходов. А это 1-2% от общего количества всех приходов УПЦ», — отметил протоиерей Николай Данилевич.

Спикер УПЦ привел статистику захватов храмов по Ровенской области, подчеркнув, что во всех случаях «мы потеряли только храмы, а не людей. В „ПЦУ“ на Ровенщине не перешел ни один наш священник».

Николай Данилевич объяснил, что, несмотря на заявления статистики и СМИ, что прихожан в УПЦ меньше, каждый год приходит момент истины, который показывает реальное количество верующих.

Это крестный ход на праздник святого князя Владимира.

«И сразу цифры социологических исследований теряют свое значение. Верных УПЦ в разы больше сторонников „ПЦУ“, что видно невооруженным глазом. Таким образом, мы видим реальную и виртуальную Церковь. Можно сколько угодно говорить о цифрах и процентах, но стоит в воскресенье зайти в храмы и убедиться в реальности», — отметил священник.

По мнению замглавы ОВЦС УПЦ, статистика о потере доверия украинцев к Церкви и массовых переходов, декларируемая представителями СМИ и представителями ПЦУ, не соответствует реальности.

«Когда говорит патриарх Варфоломей, что он вернул в лоно Церкви миллионы украинцев, то это неправда. Миллионы у нас. И эти миллионы были и остаются в Церкви. Думаю, что реальных приходов в „ПЦУ“ около 4000-4500, хотя они сами заявляют о 7000. Надо видеть реальную действительность, а не виртуальную».

Украинцы должны понимать, что есть разница между симпатиями, которые формируются в СМИ, и реальными практикующими верующими.

«В Харьковской области, УПЦ имеет 221 реально действующий приход, а „ПЦУ“ — 16 реальных, при том, что зарегистрировано около 50. Таким образом, снова видим втрое меньшую статистику реальных приходов по сравнению с мертвыми, поэтому, когда мы читаем статистику, нужно иметь в виду реальные цифры», — отметил протоиерей Николай Данилевич.

«И давление, и обструкция в СМИ, и формирование образа врага, и поиски грязного белья, и скандалы, и Томос, и переходы, и незаконные перерегистрации, и попытки переименования, а УПЦ упорно не хочет умирать. А секрет прост. „Построю Церковь Мою и врата ада ее не одолеют“ (Мф. 16:18)», — подчеркнул священник.

Церковь не в статистических показателях, а в верующих, которые посвящают свою жизнь Богу.

Недоверие к УПЦ и раскол в Украине негативно отразился на всех конфессиях и отношении общества к Церквям.

«Война против УПЦ, которую сегодня назначили виновной во всех грехах, и злорадство по этому поводу сторонников других конфессий, на самом деле бьет по всем. По всем конфессиям. За эти 5 лет, а особенно за последний год, в этом плане потеряли все. Общество внешнее, не церковное, стало хуже относиться к Церкви», — подытожил замглавы ОВЦС УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что представители УПЦ заявили, что томос привел к сотням конфликтных ситуаций среди верующих.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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