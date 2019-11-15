В Белой Церкви мужчина решил приготовить ужин на костре. Прямо посреди квартиры

Житель Белой Церкви развел костер в квартире для того, чтоб приготовить пищу. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

В частности, как сообщается, соседи мужчины вынуждены были вызвать полицию и сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, почувствовав запах гари. Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что владелец квартиры развел огонь, чтобы приготовить пищу, так как в квартире отключены газ и электроэнергия за неуплату.

По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения и незадолго до этого нарушал общественный порядок.

В итоге полицейские составили админпротоколы по статьям о курении табачных изделий и распитии алкогольных напитков в запрещенных местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

Как сообщала «Фраза», 20 марта 2019 года житель Днепра развел костер в квартире, чтобы согреться.