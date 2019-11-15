«Слуга народа» изгнала из своих рядов обрыдавшегося депутата

Фракция «Слуги народа» в Верховной Раде исключила из своих рядов народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение было принято на заседании фракции в пятницу, 15 ноября.

«Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию», — заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Анна Скороход, комментируя данное решение, заявила, что отныне сможет «без преследований говорить то, что мы думаем, и голосовать действительно за программу президента, а не за те законы лоббистские, которые нам пихают под лозунгами и под эгидой законов президента».

«Мы никогда не шли против президента, мы наоборот всегда его поддерживали, и будем продолжать его поддерживать», — подчеркнула она.

Скороход также признала, что в парламенте депутатам выплачивают неофициальные зарплаты в конвертах.

«Это мне вообще смешно слышать. Какие взятки, ребята? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по $3тыс., — заявила она в ответ на обвинения в попытках подкупа депутатов вместе с мужем. — Тут зарплаты по 5 тысяч в конвертах, а вы говорите $3 тысячи за решение в комитете? Не смешите меня».

В свою очередь, Поляков также заявил, что обвинения фракции по отношению к нему необоснованны: «Никаких доказательств, что я хуже всех голосую или не так голосую, или прогуливаю заседания предоставлено не было. Это абсолютный бред». «Когда я поставил на голосование решение, о том чтобы исключить „кнопкодавов“ (раз мы такая честная фракция „Слуга народа“, и мы обещали в меморандуме перед выборами), поставили на голосование — только 10-15 человек поддержало это решение, то есть фракция разрешает дальше кнопкодавить», — объяснил нардеп.

При этом, как сообщает «112 Украина», он передал привет «нашему Андрею Иосифовичу», имея ввиду главу Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Как сообщала «Фраза», 14 ноября 2019 года народный депутат Украины Анна Скороход заявила, что ее муж подвергся репрессиям со стороны власти за то, что она позволяет себе выступать против линии партии и голосовать по своему усмотрению. В ответ глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия обвинил ее в коррупционных связях и попытках вместе с мужем подкупить народных депутатов.

Напомним, 31 октября 2019 года Анна Скороход расплакалась на заседании Верховной Рады после того, как парламентарии отказались рассматривать ее поправки в закон о Газово-транспортной системе.