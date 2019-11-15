В РПЦ заметили, что в Патрах верующие дали понять свою позицию по «украинскому вопросу»

В Патрах (Греция) верующие дали понять свою позицию по «украинскому вопросу», выступив против того, чтобы их храм посещали архиереи Православной Церкви Украины. Об этом сказал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«Еще одно яркое свидетельство разделения внутри Элладской Православной Церкви из-за признания ПЦУ. Путешествующие по греческим епархиям, митрополиты новосозданной Церкви Александр Драбинко и Симеон Шостацкий, по всей видимости, пожелали немного утешиться после того, как в Патрской митрополии их не допустили к богослужению. Иерархи снова прибыли в Патры, на этот раз уже только с экскурсионным интересом, желая посетить храм в честь апостола Андрея Первозванного», — написал спикер РПЦ.

Владимир Легойда отметил, сто верующие были настроены категорически против представителей ПЦУ.

«Как сообщает греческое СМИ, местные верующие, категорически настроенные против даже посещения (митрополитами ПЦУ, — Ред.) Андреевской церкви, организовали дежурство у храма из-за существующих опасений, что делегация ПЦУ, во избежание встречи с протестами верующих, может появиться у храма внезапно. Что в действительности и произошло, спровоцировав конфликт между настоятелем храма и местным прихожанином, выступившем против проведения экскурсии внутри храма.

Примечательно, что греческое издание особо ярко обращает внимание на позицию патрских верующих, которые „говорят „нет“ раскольникам“ и прибывают „на стороне православных братьев в Украине, которые страдают из-за них“», — подчеркнул глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Как сообщалось, в Патрах (Греция) 13 ноября между верующими и духовенством храма в честь апостола Андрея Первозванного вспыхнул конфликт из-за посещения церкви представителями Православной Церкви Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что Патриарх Кирилл считает, что против традиционных религий идет настоящая война.