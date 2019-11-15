В Днепре полицейские пытали задержанного прямо в отделении

Четырех полицейских в Днепре обвинили в пытках человека. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В частности, как сообщается, обвиняемые задержали мужчину якобы за кражу. Когда же задержанный отказался признавать свою вину, правоохранители начали «выбивать» из него признание непосредственно в помещении полиции.

В результате издевательств пострадавший получил травмы средней тяжести.

На данный момент дело передано в суд. В случае доказательства вины, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как сообщала «Фраза», 16 марта 2017 года в Киеве задержали оборотней в погонах. Преступная группа, в которую входили трое действующих офицеров полиции, занималась аферами с недвижимостью и кредитами, а также торговлей наркотиками.

В июле того же года появилась информация о том, что украинцы все чаще жалуются на то, что представители правоохранительных органов банально воруют изъятое во время обысков имущество. По словам украинцев в ходе обысков «пропадают» деньги, золотые украшения, оружие и даже талоны на бензин, однако адвокаты уверены, что ситуация может усугубиться еще больше.

В тот же день стало известно о том, что в Одессе полиция покрывала граждан Грузии, которые обворовывали квартиры местных жителей.

Тогда же в Донецкой области задержаны три участковых офицера сектора превенции Покровского отдела полиции по подозрению в превышении служебных полномочий. Следствие установило, что правоохранители с целью повышения своих показателей в работе по выявлению и раскрытию уголовных и административных правонарушений, систематически фабриковали доказательства виновности лиц в уголовном производстве.

В августе 2018 года прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух полицейских, которые вывезли в лес 34-летнюю женщину, подозреваемую в краже мобильного, чтобы выбить из нее признание и «повысить показатели раскрываемости преступлений»

В октябре того же года в Николаевской области в селе Полигон трое полицейских избили местного жителя, после чего отвезли его в участок, добиваясь признания в краже.

О том, почему реформа украинской полиции не привела к искоренению пыток, читайте здесь.