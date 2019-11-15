Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Днепре полицейские пытали задержанного прямо в отделении

В Днепре полицейские пытали задержанного прямо в отделении

Четырех полицейских в Днепре обвинили в пытках человека. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В частности, как сообщается, обвиняемые задержали мужчину якобы за кражу. Когда же задержанный отказался признавать свою вину, правоохранители начали «выбивать» из него признание непосредственно в помещении полиции.

В результате издевательств пострадавший получил травмы средней тяжести.

На данный момент дело передано в суд. В случае доказательства вины, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как сообщала «Фраза», 16 марта 2017 года в Киеве задержали оборотней в погонах. Преступная группа, в которую входили трое действующих офицеров полиции, занималась аферами с недвижимостью и кредитами, а также торговлей наркотиками.

В июле того же года появилась информация о том, что украинцы все чаще жалуются на то, что представители правоохранительных органов банально воруют изъятое во время обысков имущество. По словам украинцев в ходе обысков «пропадают» деньги, золотые украшения, оружие и даже талоны на бензин, однако адвокаты уверены, что ситуация может усугубиться еще больше.

В тот же день стало известно о том, что в Одессе полиция покрывала граждан Грузии, которые обворовывали квартиры местных жителей.

Тогда же в Донецкой области задержаны три участковых офицера сектора превенции Покровского отдела полиции по подозрению в превышении служебных полномочий. Следствие установило, что правоохранители с целью повышения своих показателей в работе по выявлению и раскрытию уголовных и административных правонарушений, систематически фабриковали доказательства виновности лиц в уголовном производстве.

В августе 2018 года прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух полицейских, которые вывезли в лес 34-летнюю женщину, подозреваемую в краже мобильного, чтобы выбить из нее признание и «повысить показатели раскрываемости преступлений»

В октябре того же года в Николаевской области в селе Полигон трое полицейских избили местного жителя, после чего отвезли его в участок, добиваясь признания в краже.

О том, почему реформа украинской полиции не привела к искоренению пыток, читайте здесь.

Тэги: пытки, Днепр, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины

Комментарии

Статьи

15.11.19 09:20

Гранаты одной войны

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
15.11.19 08:53

Сборная Украины: всё неплохо, кроме соперника

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

СМИ: Начальника областного ГАСИ Буюкли шантажирует человек Кивана
14.11.19 11:47

СМИ: Начальника областного ГАСИ Буюкли шантажирует человек Кивана

Автор: FromUA

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

«Слуга народа» изгнала из своих рядов обрыдавшегося депутата

«Слуга народа» изгнала из своих рядов обрыдавшегося депутата
15.11.19 11:40
131
Последние новости
15.11.19 12:00

Китаец частично ослеп, играя на смартфоне
15.11.19 11:40

«Слуга народа» изгнала из своих рядов обрыдавшегося депутата
15.11.19 11:35

Президент МАП опасается, что действия Фанара приведут к массовому расколу Церквей
15.11.19 11:12

Опубликован документ, в котором год назад Александрийский Патриарх уверял в поддержке УПЦ
15.11.19 11:03

В аннексированном Россией Крыму мужчина убил маленькую девочку
15.11.19 10:54

В РПЦ заметили, что в Патрах верующие дали понять свою позицию по «украинскому вопросу»
15.11.19 10:40

На Тернопольщине активисты ПЦУ и «Правого сектора» проникли в храм УПЦ
Фото и Видео
Опубликован документ, в котором год назад Александрийский Патриарх уверял в поддержке УПЦ
Опубликован документ, в котором год назад Александрийский Патриарх уверял в поддержке УПЦ
Опубликован документ, в котором год назад Александрийский Патриарх уверял в поддержке УПЦ
Опубликован документ, в котором год назад Александрийский Патриарх уверял в поддержке УПЦ
На Тернопольщине активисты ПЦУ и «Правого сектора» проникли в храм УПЦ
На Тернопольщине активисты ПЦУ и «Правого сектора» проникли в храм УПЦ
На Францию обрушился аномальный снежный шторм
На Францию обрушился аномальный снежный шторм
Момент кровавого ДТП в Киеве попал на видео
Момент кровавого ДТП в Киеве попал на видео
В Азербайджане родился ребенок-монстр
В Азербайджане родился ребенок-монстр
Цензура по-американски: из «Симпсонов» вырезали культовый эпизод с Майклом Джексоном
Цензура по-американски: из «Симпсонов» вырезали культовый эпизод с Майклом Джексоном
Каскадер из Одессы выполнил необычный трюк с автомобилями
Каскадер из Одессы выполнил необычный трюк с автомобилями
«Слуга народа» обвинила власть в репрессиях за инакомыслие. В ответ ей рассказали о «стремном» муже
«Слуга народа» обвинила власть в репрессиях за инакомыслие. В ответ ей рассказали о «стремном» муже
В Киевской области зарвавшийся чиновник таранил журналистов машиной
В Киевской области зарвавшийся чиновник таранил журналистов машиной
На Кипре епископы отказались служить с Александрийским Патриархом из-за поминания Епифания
На Кипре епископы отказались служить с Александрийским Патриархом из-за поминания Епифания
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.