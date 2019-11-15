Китаец частично ослеп, играя на смартфоне

В Китае у жителя города Шэньчжэнь произошла большая неприятность. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина всю ночь играл на своем любимом смартфоне, а к утру ослеп на один глаз.

Как сообщают СМИ, свою слепоту он обнаружил, когда проснулся ближе к обеду: его левый глаз ничего не видит.

Врачи, проведя обследование, заявили, что из-за напряжения в глазу мужчины лопнул сосуд, после чего произошло кровоизлияние. Медики назвали данное состояние вальсальной ретинопатией.

Бедолаге провели операцию: ему лазером прокололи сетчатку. Зрение должно вернуться к нему через месяц.

Как писала «Фраза», Дима Билан чуть не ослеп на съемках клипа.

Ранее американский иподиакон рассказал, как исцелился от слепоты.