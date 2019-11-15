В аннексированном Россией Крыму мужчина убил маленькую девочку

В аннексированном Россией Крыму произошло громкое ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут отчим убил свою пятилетнюю падчерицу.

Российские следователи уже задержали отморозка и сообщили ему подозрение в убийстве.

Инцидент произошел в селе Кропоткино.

Известно, что девочка жила с отчимом. Сам мужчина сообщил об исчезновении девочки в полицию 13 ноября, рассказав, что уехал по делам с младшим сыном, а ее закрыл в доме. Он также заявил, что она исчезла 12 ноября: когда они вернулись домой дверь якобы была открыта.

Однако правоохранители отметили, что следов взлома не было. Следователи заподозрили отчима и допросили его, после чего он во всем сознался и показал место, где спрятал тело девочки.

Причины жестоко убийства не сообщаются.

Как писала «Фраза», в Крыму произошло масштабное смертельное ДТП.

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