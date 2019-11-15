Кто-то от имени «Джокера» извинился перед Генпрокурором за использование его имени

Пранкер «Джокер», ставший известный публикацией своих компрометирующих переписок с народными депутатами от имени Генерального прокурора, извинился перед ним. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил в интервью «Настоящему времени».

«Был такой факт. Хотел извиниться, видимо, и объяснить мотивы своих поступков», — рассказал глава ГПУ, продемонстрировав в подтверждение соответствующее сообщение на своем смартфоне.

Рябошапка подчеркнул, что не ответил на это сообщение и не знает, кем на самом деле является Джокер.

Отметим, что в приведенном Рябошапкой сообщении «Джокер» пишет о себе в множественном числе, как если бы речь шла о группе людей.

Как сообщала «Фраза», в конце октября 2019 года пранкер Джокер, переписываясь в мессенджере от имени Генпрокурора с народным депутатом Богданом Яременко, посоветовал ему удалить из «Фейсбука» свой пост и принести извинения фракции и президенту за переписку с проституткой во время заседания Верховной Рады. В итоге Яременко так и поступил.

Кроме того, Джокер также опубликовал на своем канале в Telegram скриншоты переписки от имени Генпрокурора с нардепами фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким. Оба в итоге факт такой переписки подтвердили.