Главные новости за 14 ноября 2019 года

«Никогда еще так рано не принимался»: Рада утвердила бюджет на следующий год. Верховная Рада Украины приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов. Согласно документу бюджет на следующий год предусматривает доходы в размере 1195 млрд грн, что на 87,2 млрд грн больше, чем в прошлом году. При этом на медицину в новом бюджет заложено 113,3 млрд грн, на социальное обеспечение — 294 млрд грн, на образование — 145,1 млрд грн, на инфраструктуру 73,7 млрд грн.

Стало известно, по каким ценам украинцы будут платить за газ в ноябре. Стали известны цены, по которым украинцам в разных областях придется платить за газ в этом ноябре. Напоминается, что ранее «Нафтогаз Украины» поднял отпускные цены для газсбытов до 4899 гривен за тысячу кубометров без НДС и транспортных расходов. После этого розничные цены для населения по регионам в среднем выросли на 12,57%.

В ООН рассказали об интересном аспекте конфликта на Донбассе. В Организации объединенных наций конфликт на Донбассе охарактеризовали как самый «старый» в мире, поскольку треть тех, кто нуждается в помощи, составляют пожилые люди. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека. В частности, как сообщается, более 560 тыс. пожилых людей не получают пенсию «из-за бюрократических препонов».

«Слуга народа» обвинила власть в репрессиях за инакомыслие. В ответ ей рассказали о «стремном» муже. Народный депутат Украины, член фракции «Слуги народа» Анна Скороход утверждает, что ее муж подвергся репрессиям со стороны власти за то, что она позволяет себе выступать против линии партии и голосовать по своему усмотрению. В ответ глава фракции Давид Арахамия обвинил ее в коррупционных связях. «По поручению одного из заместителей Администрации президента, одного из замов Генерального прокурора Касько... моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале», — заявила Скороход с трибуны Верховной Рады на заседании в четверг, 14 ноября.

В Киеве переименовали проспект космонавта в честь кардинала. Киевский городской совет переименовал проспект космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара. Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. В частности, как сообщается, за соответствующее решение на заседании, которое проходит сегодня, 14 ноября, проголосовали 74 депутата.

Домашнего насильника впервые приговорили к реальном сроку в Киеве. В Киеве к 3 месяцам заключения осужден мужчина за насилие над женой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. В частности, по данным следствия, 33-летний киевлянин систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье, словесно оскорбляя нецензурными высказываниями свою жену, запугивая, унижая и угрожая ей физической расправой. И все это в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

В Киевской области зарвавшийся чиновник таранил журналистов машиной. В селе Дударков Киевской области произошло ЧП. Тут местный зарвавшийся чиновник сельской рады напал на наших коллег по цеху. Как передает полиция, чинуша не захотел отвечать на вопросы журналистов, сел в машину и попытался таранить людей. Одного из журналистов он провез на капоте авто.

Ночью в Киеве сожгли сеть фермерских магазинов. В ночь на четверг, 14 ноября, в Киеве жгли магазины. На Петропавловской Борщаговке на улице Амвросия Бучмы была совершена целая серия поджогов. Тут сгорел BoxPark. Нападавших было три человека. Сообщается, что целью неизвестных стала сеть магазинов «Молоко от фермера»: тут сожгли три точки торговли. Отмечается, что магазины поливали керосином.

Под Киевом из-за уснувшего водителя фура эпично улетела прямо в лес. Поздно вечером среды, 13 ноября, на выезде из Киева произошло резонансное ДТП. Возле поселка Чайки фура DAF вылетела в лес. Машина вылетела с трасы и на полном ходу врезалась в растущую сосну. Известно, что автомобиль перевозил ДСП из Запорожья и ехал как раз в Чайки.

В ближайшие выходные по Украине сильно похолодает. В ближайшие выходные, 16-17 ноября, в Украине похолодает. Такой прогноз дают в Гидрометцентре. Синоптики предупреждают, что температура по стране упадет на несколько градусов. При этом будет хоть и малооблачно, но сухо. Температура днем в среднем будет до плюс 8-13, а ночью ожидается всего 3-6 тепла.

Трампа опять заметили с куском туалетной бумаги на ботинке. Президент США Дональд Трамп во второй раз попал в курьезную ситуацию. После выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка он появился на публике с куском туалетной бумаги, приклеившейся к ботинку. Фотографы запечатлели конфуз, когда американский лидер вместе с супругой подъехал к вертолетной площадке на Манхэттене.

Motorola воскресила культовую модель телефона из «нулевых». Компания Motorola возобновила производство легендарной модели Razr, представив смартфон в форм-факторе раскладушки. Основной экран аппарата может сгибаться пополам. Смартфон получил схожий с оригинальной моделью RAZR V3 дизайн, но теперь всю лицевую панель занимает складывающийся 6,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2142×876 с соотношением сторон 21: 9. На внешней стороне корпуса также есть небольшой OLED-экран с диагональю 2,7 дюйма, соотношением 4:3 и разрешением 600×800 для быстрого ответа на сообщения и управления настройками.

Медики дали совет, как уйти от депрессии. Врачи рассказали, как уйти от депрессии. Сделали это специалисты Школы медицины Бостонского университета в США. Для этого нужно делать специальную зарядку. В частности, как советуют медики, в борьбе с депрессией помогут специальный дыхательные упражнения, а также занятия йогой. Последнюю, например, по их словам, необходимо применять «при лечении клинической депрессии и большого депрессивного расстройства».