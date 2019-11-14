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Сокрушительный вариант для Украины: Тимошенко прокомментировала авантюру Геруса по импорту электроэнергии из РФ

Сокрушительный вариант для Украины: Тимошенко прокомментировала авантюру Геруса по импорту электроэнергии из РФ

Существенный рост импорта электроэнергии из РФ уничтожит отечественную энергетику, его надо останавливать. Как сообщает «Главком», об этом заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Это абсолютно сокрушительный вариант для Украины. Потому что мы обеспечены производством своей электроэнергии практически вдвое больше, чем мы ее потребляем. То есть мы имеем полностью свои мощности для обеспечения на 100% Украины электроэнергией. И могу сказать, если при этом факте, что мы обеспечены электроэнергией, начинают импортировать российскую электроэнергию, это означает, что у нас без работы останутся шахтеры, атомщики, энергетики и практически мы потеряем наши мощности, потеряем рабочие места для украинцев, потеряем по сути средний класс нашей страны», — сказала Тимошенко.

Она отметила, что решение о возобновлении импорта тока из РФ является лоббистским и противоречит национальным интересам, и его нужно как можно быстрее отменять.

«Это решение, на мой взгляд, является чисто лоббистским. Оно является против национальных интересов Украины. И его надо как можно быстрее останавливать», — отметила Тимошенко.

Как напоминает издание, с 1 октября благодаря «поправке Геруса» началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВтч до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВтч/сут.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российской поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров уже превышает 15%.

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