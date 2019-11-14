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В УПЦ КП заявили о рейдерстве и беспределе со стороны ПЦУ

В УПЦ КП заявили о рейдерстве и беспределе со стороны ПЦУ

Православная Церковь Украины продолжает рейдерские действия по отношению к УПЦ Киевского патриархата. Как выяснили журналисты «Фразы», в УПЦ КП считают, что ПЦУ пытается незаконно переоформить резиденцию Филарета.

Об этом заявили на странице в Facebook «За Українську Церкву» в опубликованном там обращении к общественности и представителям власти.

«Продолжается рейдерский беспредел со стороны ПЦУ-СЦУ по УПЦ КП. Преступная организация Порошенко-Думенко-Мацола-Яременко и дальше уничтожают Киевский патриархат», — говорится в обращении.

На странице сообщили, что клирик ПЦУ протоиерей Петр Ландвитович до рассмотрения дела в судах пытается через БТИ и другие государственные органы незаконно переоформить резиденцию главы УПЦ КП Филарет Денисенко. Там отметили также, что такие действия Ландвитович предпринимает «по указанию митрополита Епифания Думенко».

«Эту резиденцию построил Патриарх Филарет еще в 60-годах, когда иуды Думенко-Чокалюка не было на свете. Здесь почти всю свою жизнь живет, и работает, и молится [...] Филарет. Там действует православная община святого Филарета Милостивого с храмом. Сейчас безбожники из ПЦУ стремятся забрать себе все имущество УПЦ КП и выбросить [...] Филарета на улицу», — отметили в обращении.

В Facebook-сообществе также сообщили, что ликвидационная комиссия новой церковной структуры собирает ликвидационный баланс, а сама ПЦУ «планирует захват Владимирского патриаршего собора, где 53 года служит Филарет». Фактически одна юридическая организация захватывает другую, прокомментировали в группе действия недавно созданной религиозной организации.

«Остановим беспредел преступной рейдерской организации ПЦУ», — заключили авторы обращения.

Ранее «Фраза» сообщала, что сторонники УПЦ КП штурмовали апелляционный суд и направились к офису Президента.

Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины, ПЦУ, УПЦКП

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