В Минкультуры планируют активизироваться в решении вопроса о переименовании УПЦ

Министерство культуры Украины в ближайшее время намерено активизироваться по решению вопроса о переименовании Украинской Православной Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказала первый заместитель минкультуры Украины Светлана Фоменко.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Процесс продолжается, но пока победы у нас нет. Я думаю, что в ближайшее время мы активизируемся в этом вопросе», — сказала Фоменко.

В то же время, замминистра не сообщила, какие именно меры намерено принять ведомство.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ указать принадлежность к Русской Православной Церкви. 22 декабря 2018 года бывший президент Порошенко подписал закон.

Фото: politeka.net

Ранее «Фраза» сообщала, что глава СБУ признался, в какую Церковь он ходит.