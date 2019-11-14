Патриарх Кирилл считает, что против традиционных религий идет настоящая война

Против традиционных религий идет настоящая война, которая ведется в информационном пространстве и в умах и душах людей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.

Об этом он говорил на открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров, сообщает patriarchia.ru.

«Опаснее всего то, что в этой войне на передовых сражаются представители молодого поколения. Идеологи экстремистских движений используют отсутствие жизненного опыта у молодежи, ее готовность защищать свои взгляды любой ценой. Все это усугубляется очень низким уровнем осведомленности, недостатком базовых знаний не только о других религиях, но даже о своей собственной религиозной традиции.

Мы все знаем, какие огромные ресурсы сегодня используются для ведения информационной войны. Конечно, нам, религиозным деятелям, не привыкать к постоянным нападкам. Силы зла никогда не оставляли попыток очернить тех, кто посвятил свою жизнь служению Богу. Но это не значит, что мы должны спокойно взирать на то, как наша энергичная и многообещающая молодежь позволяет недобросовестным людям обманывать себя и использовать», — сказал он.

Предстоятель РПЦ объяснил, почему пропаганда экстремистов имеет успех.

«Полагаю, прежде всего потому, что они эксплуатируют неприятие религиозными людьми современной секулярной парадигмы. Когда со всех сторон внушают, что главное в жизни — успех, богатство, наслаждения, то верующий человек не может не протестовать против такого агрессивного навязывания ложных ценностей. Кризис традиционной ценностной системы оставляет широкое поле для деятельности вербовщиков-экстремистов. Они легко подменяют своей идеологией секулярную идеологию, их семена падают на подготовленную почву.

Поэтому мы как религиозные лидеры должны не только отвергать и осуждать экстремизм, но и воспитывать в обществе незыблемые, основанные на Священном Писании ценности — семьи, брака, уважения к старшим, уважения к религии и к религиозному выбору человека, поддержки страждущих и обездоленных. И эти идеи, подкрепляемые убедительными примерами, должны активно транслироваться нами в информационное пространство», — отметил Патриарх Кирилл.

Он призвал религиозных лидеров к диалогу с политиками.

«Религиозные лидеры могут и должны единым голосом обратиться к лидерам политическим. Пора недвусмысленно заявить о том, что необходимо прекратить решать геополитические задачи за счет более слабых государств. Пора прекратить безответственный дележ энергетических ресурсов. Пора перестать делить страны мира на первые, вторые и третьи. Хотелось бы, чтобы более развитые и богатые государства осознали свою ответственность за судьбы человечества. Они должны быть гарантами безопасности и стабильности, а не диктаторами глобального порядка. Как показала практика, навязывание одними государствами другим своих правил, традиций и культуры не приводит ни к чему хорошему. Самобытность и свобода народов — залог их безопасного и мирного сосуществования. Очень важно, чтобы прекратилась хищническая добыча природных ресурсов в небогатых странах и загрязнение окружающей среды. Мы несем ответственность за Божие творение, созданное на благо людей. Наш посыл обращен к каждому человеку, и мы искренне верим, что он будет услышан», — сказал Предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл напомнил, что в современном мире не прекращаются гонения на христиан.

«Я хотел бы упомянуть и о такой проблеме, как преследования религиозных меньшинств. Как предстоятель крупнейшей из Поместных Православных Церквей я должен сказать о гонениях на христиан. Сотни миллионов наших единоверцев подвергаются преследованиям и дискриминации ежегодно. Непоправимый урон нанесен христианскому присутствию на Ближнем Востоке — святой земле для всех авраамических религий. История свидетельствует о том, что христиане, мусульмане и иудеи веками вместе жили на этой земле. И сегодня они в равной мере ответственны за сохранение мира.

Говоря о гонениях на христиан, нельзя обойти вниманием проблему Африки. Целый ряд государств южнее Сахары страдает от бесконтрольной деятельности экстремистских группировок. В Нигерии, в частности, совершается настоящий геноцид христиан. И я призываю всех людей доброй воли к тому, чтобы проблемы христиан в африканских странах не оставались без внимания», — отметил он.

Предстоятель РПЦ «убежден, что религиозные лидеры путем диалога могут серьезно повлиять на проблемы, с которыми сталкивается сегодня человечество. Наш голос будет убедительным тогда, когда он будет совместным и солидарным. Уверен, что сообща мы можем свидетельствовать о том миротворческом призвании, за которое отвечаем перед Всевышним».

*** Второй саммит религиозных лидеров мира проходит в Баку 14-15 ноября. На это мероприятие, приуроченное к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК, приглашены порядка 200 лидеров разных традиционных религий из многих стран. Организаторами саммита выступают Управление мусульман Кавказа и власти Азербайджана.

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