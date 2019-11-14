Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Запорожье извращенец вывалил свое «достоинство» на всеобщее обозрение прямо посреди маршрутки

В Запорожье извращенец вывалил свое «достоинство» на всеобщее обозрение прямо посреди маршрутки

В Запорожье в общественном транспорте среди белого дня мужчина показывал пассажирам свой половой член. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео, снятое очевидцами, опубликовано на странице сообщества its_zp в Instagram.

Как утверждается, выйдя из маршрутки извращенец, которому на вид было 35-40 лет, стал предлагать женщинам «поразвлечься».

При этом неизвестно, стал ли кто-то обращаться по поводу случившегося к правоохранителям, однако, судя по комментариям, такое в этом районе происходит регулярно.

Посмотреть видео инцидента можно здесь.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2008 года в Киеве на территории средней школы N220 был задержан эксгибиционист.

В апреле того же года в подъезде одной из многоэтажек на Оболони по улице Макеевской извращенец самоудовлетворял себя и пытался проникнуть в одну из квартир.

25 января 2018 года одна из пользователей Facebook рассказала, как к ее дочери цеплялся неизвестный мужчина.

30 января стало известно, что в Киеве возле школы № 85 на Голосеевском проспекте местные жители заметили мужчину, который бродил под окнами школьного туалета и демонстрировал детям гениталии.

Вечером 23 июня 2018 года на улицах Чугуева Харьковской области задержали полностью обнаженного мужчину, который приставал к местным подросткам.

В августе того же года в Киеве в парке на Дорогожичах неравнодушные местные жители поймали и наказали извращенца, который пугал девушек и детей.

11 июня 2019 года в Подольском районе Полтавы около южного пляжа вблизи Ворсклы полиция задержала 47-летнего эксгибициониста, который ходил возле реки, смотрел на девушек и занимался мастурбацией.

В августе того же года на одном из пляжей на киевской Русановке был замечен сексуально неуравновешенный мужчина, занимался мастурбацией, прикрывшись полотенцем, а затем начал приставать к девочкам 11-12 лет.

Тэги: Запорожье, маршрутка, криминал, курьезы, новости Украины, эксгибиционист

Комментарии

Статьи

14.11.19 09:36

Изрядно облажавшись, Зе-власть хочет всем закрыть рты

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
13.11.19 09:40

Зелешенко? Зелющенко? Или, все-таки, Зеленский?

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

СМИ: Начальника областного ГАСИ Буюкли шантажирует человек Кивана
14.11.19 11:47

СМИ: Начальника областного ГАСИ Буюкли шантажирует человек Кивана

Автор: FromUA

Выбор редакции
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 14 ноября 2019 года

Главные новости за 14 ноября 2019 года
14.11.19 19:16
61
Последние новости
14.11.19 19:16

Главные новости за 14 ноября 2019 года
14.11.19 19:10

В ближайшие выходные по Украине сильно похолодает
14.11.19 18:54

Сокрушительный вариант для Украины: Тимошенко прокомментировала авантюру Геруса по импорту электроэнергии из РФ
14.11.19 17:04

В УПЦ КП заявили о рейдерстве и беспределе со стороны ПЦУ
14.11.19 16:49

«Слуга народа» обвинила власть в репрессиях за инакомыслие. В ответ ей рассказали о «стремном» муже
14.11.19 16:34

Стало известно, по каким ценам украинцы будут платить за газ в ноябре
14.11.19 16:32

В Минкультуры планируют активизироваться в решении вопроса о переименовании УПЦ
Фото и Видео
«Слуга народа» обвинила власть в репрессиях за инакомыслие. В ответ ей рассказали о «стремном» муже
«Слуга народа» обвинила власть в репрессиях за инакомыслие. В ответ ей рассказали о «стремном» муже
«Слуга народа» обвинила власть в репрессиях за инакомыслие. В ответ ей рассказали о «стремном» муже
«Слуга народа» обвинила власть в репрессиях за инакомыслие. В ответ ей рассказали о «стремном» муже
В Киевской области зарвавшийся чиновник таранил журналистов машиной
В Киевской области зарвавшийся чиновник таранил журналистов машиной
На Кипре епископы отказались служить с Александрийским Патриархом из-за поминания Епифания
На Кипре епископы отказались служить с Александрийским Патриархом из-за поминания Епифания
Кличко показал лидеру группы Scorpions свой «стеклянный» мост
Кличко показал лидеру группы Scorpions свой «стеклянный» мост
Motorola воскресила культовую модель телефона из «нулевых»
Motorola воскресила культовую модель телефона из «нулевых»
Под Киевом из-за уснувшего водителя фура эпично улетела прямо в лес
Под Киевом из-за уснувшего водителя фура эпично улетела прямо в лес
Ночью в Киеве сожгли сеть фермерских магазинов
Ночью в Киеве сожгли сеть фермерских магазинов
Сын Мика Джаггера… спел глупую песню на русском языке
Сын Мика Джаггера… спел глупую песню на русском языке
Британцы раскритиковали своего премьера за неумение заваривать чай
Британцы раскритиковали своего премьера за неумение заваривать чай
Под Киевом сняли загадочные лиловые облака
Под Киевом сняли загадочные лиловые облака
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.