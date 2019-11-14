В Запорожье извращенец вывалил свое «достоинство» на всеобщее обозрение прямо посреди маршрутки

В Запорожье в общественном транспорте среди белого дня мужчина показывал пассажирам свой половой член. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео, снятое очевидцами, опубликовано на странице сообщества its_zp в Instagram.

Как утверждается, выйдя из маршрутки извращенец, которому на вид было 35-40 лет, стал предлагать женщинам «поразвлечься».

При этом неизвестно, стал ли кто-то обращаться по поводу случившегося к правоохранителям, однако, судя по комментариям, такое в этом районе происходит регулярно.

Посмотреть видео инцидента можно здесь.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2008 года в Киеве на территории средней школы N220 был задержан эксгибиционист.

В апреле того же года в подъезде одной из многоэтажек на Оболони по улице Макеевской извращенец самоудовлетворял себя и пытался проникнуть в одну из квартир.

25 января 2018 года одна из пользователей Facebook рассказала, как к ее дочери цеплялся неизвестный мужчина.

30 января стало известно, что в Киеве возле школы № 85 на Голосеевском проспекте местные жители заметили мужчину, который бродил под окнами школьного туалета и демонстрировал детям гениталии.

Вечером 23 июня 2018 года на улицах Чугуева Харьковской области задержали полностью обнаженного мужчину, который приставал к местным подросткам.

В августе того же года в Киеве в парке на Дорогожичах неравнодушные местные жители поймали и наказали извращенца, который пугал девушек и детей.

11 июня 2019 года в Подольском районе Полтавы около южного пляжа вблизи Ворсклы полиция задержала 47-летнего эксгибициониста, который ходил возле реки, смотрел на девушек и занимался мастурбацией.

В августе того же года на одном из пляжей на киевской Русановке был замечен сексуально неуравновешенный мужчина, занимался мастурбацией, прикрывшись полотенцем, а затем начал приставать к девочкам 11-12 лет.