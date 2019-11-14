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Врачи заявили, что поздний ужин опасен для женщин

Врачи заявили, что поздний ужин опасен для женщин

Поздний ужин вечером или ночью вреден для женщин. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования провели в Колумбийском университете Нью-Йорка.

Как пишет издание MedicalXpress, все дело в том, что человеческий организм и, в первую очередь, женский, не усваивает питательные вещества из «поздней пищи», которую принимаю незадолго до сна, из-за низкого потребления энергии в это время суток.

Это может привести к проблемам с сердцем.

В проведенном исследовании приняли участие более ста женщин чуть старше тридцати лет. За их рационом следили в течение года.

Оказалось, что большинство женщин употребляли пищу после шести часов вечера. У них «отмечались высокое кровяное давление, повышенный индекс массы тела и ослабленная регуляция сахара в крови», говорят ученые.

Как писала «Фраза», ученые рассказали о страшном вреде обычной домашней пыли.

Ранее ученые выяснили, почему и для чего люди икают.

Тэги: ученые, женщина, здоровье, мир

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