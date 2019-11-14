В ближайшие выходные по Украине сильно похолодает

В ближайшие выходные, 16-17 ноября, в Украине похолодает. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дают в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что температура по стране упадет на несколько градусов. При этом будет хоть и малооблачно, но сухо.

Температура днем в среднем будет до плюс 8-13, а ночью ожидается всего 3-6 тепла.

Отметим, что традиционно чуть теплее будет на юге страны и на Закарпатье. При этом в восточных областях ночью возможны заморозки.

Как писала «Фраза», стало известно, когда в Украине вновь пойдут дожди.