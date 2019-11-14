Стало известно, по каким ценам украинцы будут платить за газ в ноябре

Стали известны цены, по которым украинцам в разных областях придется платить за газ в этом ноябре. Как выяснили журналисты «Фразы», данные публикует портал консультационного центра «ГазПравда».

Напоминается, что ранее «Нафтогаз Украины» поднял отпускные цены для газсбытов до 4899 гривен за тысячу кубометров без НДС и транспортных расходов. После этого розничные цены для населения по регионам в среднем выросли на 12,57%.

Специалисты говорят, что в разных областях тарифы отличаются. Они зависят от тарифа на распределение, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Дороже всех за газ платят в Николаевской области – 7091 гривну за тысячу кубометров.

Самое дешевое топливо для населения продают «Киевгаз» (6468,68 гривны), «Кременчуггаз» (6478,64 гривны) и «Харьковгоргаз» (6537,32 гривны).

Карта цен по областям:

Как писала «Фраза», киевлянам существенно «взвинтят» цены на тепло.

Ранее украинцам объяснили, почему о снижении коммунальных тарифов можно даже не мечтать.