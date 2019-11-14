«Никогда еще так рано не принимался»: Рада утвердила бюджет на следующий год

Верховная Рада Украины приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов.

Как сообщает «Украинская правда», согласно документу бюджет на следующий год предусматривает доходы в размере 1195 млрд грн, что на 87,2 млрд грн больше, чем в прошлом году. При этом на медицину в новом бюджет заложено 113,3 млрд грн, на социальное обеспечение — 294 млрд грн, на образование — 145,1 млрд грн, на инфраструктуру 73,7 млрд грн.

Расходы бюджета установлены на уровне 1,18 трлн грн. Дефицит составит 2,09%.

При этом он построен на прогнозе среднегодового курса гривны к доллару в 27 грн/$.

Как сообщает «Новое время», представляя проект закона министр финансов Оксана Маркарова назвала его «хорошим», «реалистичным» и «сбалансированным». При этом она также подчеркнула, что госбюджет «никогда еще так рано не принимался» и напомнила, что макропрогноз между первым и вторым чтением был пересмотрен.

В частности, план поступлений от приватизации ко второму чтению был увеличен с 5 млрд грн до 12 млрд грн. В проект бюджета заложили также 3 млрд грн поступлений от легализации игорного бизнеса.

Кроме того, ко второму чтению в законопроект вернули субвенцию на социально-экономическое развитие. На нее предлагается выделить 2 млрд грн. В изначальном варианте расходы на это не предусматривались, так как в Минфине считают субвенцию неэффективным инструментом. В правительстве объяснили, что вернуть эту субвенцию попросили депутаты.

Как сообщала «Фраза», 18 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла проект государственного бюджета на 2020 год в первом чтении.

Напомним, бюджет на 2019 год был принят Верховной Радой более, чем на неделю, позже — 23 ноября 2018 года.