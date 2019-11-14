Ученые поведали о еще одном «побочном эффекте» сахара

Ученые рассказали о еще одном вреде от сахара. Как выяснили журналисты «Фраза», свои эксперименты зафиксировали исследователи из Университета Альберты в Канаде.

Опыты традиционно проводили на мышах, которым давали сладкое.

Выяснилось, что сахар «повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника».

У мышей, которые ели сахар, «в случае искусственно вызванного колита повреждение кишечной ткани было в большей степени», говорят ученые.

Исследователи говорят: «Дело в том, что сахар стимулировал развитие болезнетворных бактерий, а их продукты жизнедеятельности могут перемещаться из кишечника в другие части организма».

Это, в свою очередь, может привести к болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Как писала «Фраза», ученые поведали о первых «звоночках» диабета.

Ранее диетологи рассказали, какие продукты «никогда нельзя есть».