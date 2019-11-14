В Киеве переименовали проспект космонавта в честь кардинала

Киевский городской совет переименовал проспект космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевсовета.

В частности, как сообщается, за соответствующее решение на заседании, которое проходит сегодня, 14 ноября, проголосовали 74 депутата.

Как объяснила одна из инициаторов соответствующего переименования, депутат Киевсовета Олеся Пинзеник, «проспект Комарова назван в честь Комарова Владимира Михайловича, который вне всяких сомнений был выдающимся человеком, но он не имел никакого отношения ни к Украине, ни к столице». При этом она подчеркнула, что «это переименование направлено в первую очередь в честь выдающейся личности, а не на реализацию государственной политики в сфере декоммунизации».

«Мы вместе с активистами прошли путь длиной в два года, мы проводили разъяснительную работу и просветительские мероприятия, посвященные памяти Любомир Гузар. Мы получили поддержку ученых советов Киево-Могилянской академии, университета имени Бориса Гринченко, различных религиозных общин и конфессий», — добавила Пинзеник.

В свою очередь, заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что желание почтить память Гузара путем переименования улицы в его честь «нашло поддержку киевлян во время общественных слушаний». В частности, из 1091 человека, которые проголосовали по этому вопросу, 85% высказались за.

«Переименование проспекта Космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара поддержало и духовенство УГКЦ и руководство греко-католической церкви», — заключил Прокопив.

Проспект Космонавта Комарова — проспект в Соломенском районе Киева, на жилмассиве Отрадный. Пролегает от Гарматной улицы до железнодорожного путепровода и проспекта Леся Курбаса. Проезжая часть проспекта разделена на две части линией скоростного трамвая. Фактически был сформирован и застроен на границе 1950–1960-х годов. Имя космонавта Комарова получил в 1967 году.

Как сообщала «Фраза», 10 февраля 2011 года папа Бенедикт XVI принял отставку Любомира Гузара с поста верховного архиепископа Украинской грекокатолической церкви. Соответствующее прошение глава УГКЦ подал, когда ему исполнилось 75 лет.

31 мая 2017 года Блаженнейший Любомир Гузар скончался на 85-м году жизни.

Любомир Гузар — верховный архиепископ Киево-Галицкий, предстоятель Украинской грекокатолической церкви с 25 января 2001 по 10 февраля 2011. Кардинал-священник Римской католической церкви с титулом Санта-София а Виа Боччеа.

После кончины 14 декабря 2000 года верховного архиепископа Мирослава Иоанна Любачивского Священный Синод Украинской грекокатолической церкви избрал 25 января 2001 года епископа Любомира Гузара новым предстоятелем Церкви. На следующий день, 26 января 2001 года, в Соборе св. Юра во Львове состоялась интронизация нового верховного архиепископа, сразу же после которой папский нунций информировал, что Иоанн Павел II, как он сообщил телеграммой, не только подтверждает такой выбор синода, но и предоставляет новоинтронизированному верховному архиепископу титул кардинала.

В 2002 году Гузар заявил о намерении перенести свою кафедру из Львова в Киев, где осенью того же года началось строительство Собора Воскресения Христова и Патриаршей резиденции.

Владимир Комаров — летчик-космонавт СССР № 7, дважды Герой Советского Союза (второй раз звание присвоено посмертно). Командир первого в мире экипажа космического корабля из трех человек. Первый человек, побывавший в космосе дважды. Первый человек, погибший во время полета в космос.