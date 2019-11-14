Домашнего насильника впервые приговорили к реальном сроку в Киеве

В Киеве к 3 месяцам заключения осужден мужчина за насилие над женой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.

В частности, по данным следствия, 33-летний киевлянин систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье, словесно оскорбляя нецензурными высказываниями свою жену, запугивая, унижая и угрожая ей физической расправой. И все это в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

При этом, как подчеркивается, с января по октябрь 2019 года, мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных проступков, однако админпротоколы не изменили отношения подсудимого к жене.

Учитывая все обстоятельства, он был приговорен Оболонским районным судом Киева к 3 месяцам ареста и взят под стражу в зале суда.

Отметим, что, по данным прокуратуры, это первый реальный приговор в Киеве за домашнее насилие.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2019 года впервые в истории Украины был осужден учащийся по обвинению в буллинге. Это произошло в Борисполе Киевской области.

Впоследствии соответствующие решения были вынесены в Нетешине и Киеве.