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В Патрах верующие выступили против посещения представителями ПЦУ их храма

В Патрах верующие выступили против посещения представителями ПЦУ их храма

В Патрах (Греция) 13 ноября между верующими и духовенством храма в честь апостола Андрея Первозванного вспыхнул конфликт. Как выяснили журналисты «Фразы», разногласия возникли из-за посещения церкви представителями Православной Церкви Украины.

Как сообщает греческий сайт «Оukraniko», представители ПЦУ «зная, что в четверг утром перед Андреевской церковью в Патрах их встретят протесты верующих, решили осуществить посещение храма сегодня, 13 ноября, после обеда».

Однако, как рассказывают очевидцы событий, представителей ПЦУ во главе с бывшими митрополитами УПЦ Александром (Драбинко) и Симеоном (Шостацким) «обнаружили верующие Патр, которые дежурили на случай, если они (ПЦУ — Ред.) появятся вне программы», так как «существовало подозрение, что они изменят программу» из-за опасений не попасть в храм.

Греческое издание сообщает, что представители ПЦУ «постоянно меняли программу и все эти дни они использовали одну и ту же базу, отель в Итеа, откуда они могли легко вносить изменения».

13 ноября около 17.30, пишет издание, «жители Патр оказались в храме и обнаружили раскольников, и в это же время туда случайно зашел и господин Зорбалас, который увидел, что настоятель храма отец Скиарадесис проводит экскурсию (представителям ПЦУ — Ред.). Как раз в тот момент они находились возле честной главы святого Андрея».

Издание сообщает, что пока представители ПЦУ «снимали видео и делали фотографии для публикаций в интернете, между Зорбаласом и настоятелем, который проводил экскурсию раскольникам, началась оживленная перепалка. Конфликт продлился довольно долго, и, вероятно, им придется снимать новые видео».

Верующие Патр собираются на акцию протеста возле храма в честь апостола Андрея Первозванного.

Верующие подчеркнули, что «мы говорим „нет“ раскольникам. Мы на стороне православных братьев в Украине, которые страдают из-за них. Сейчас началась борьба! (Представители ПЦУ — Ред.) придут снова, как и на Святую Гору».

Фото: Храм в честь апостола Андрея Первозванного в Патрах, Греция / pravoslavie.lv

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ увидели, что Элладская Церковь уже пожинает плоды из-за признания ПЦУ.

Тэги: общество, православие, Греция, новости православия, ПЦУ

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