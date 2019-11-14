Трампа опять заметили с куском туалетной бумаги на ботинке

Президент США Дональд Трамп во второй раз попал в курьезную ситуацию. Как выяснили журналисты «Фразы», после выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка он появился на публике с куском туалетной бумаги, приклеившейся к ботинку.

Как сообщает Daily Mail, фотографы запечатлели конфуз, когда американский лидер вместе с супругой подъехал к вертолетной площадке на Манхэттене.

Как отмечает издание, гигиеническое средство оставалось незамеченным вплоть до момента, когда Трамп поднялся на борт вертолета. При этом в аэропорту, где он пересаживался на президентский самолет, бумаги уже не было.

Как сообщала «Фраза», 5 октября 2018 года Трампа заметили с куском туалетной бумаги, прилипшим к туфле, когда он садился на президентский борт в Рочестере, штат Миннесота.