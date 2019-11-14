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Под Киевом покажут уникальную древнюю коллекцию

Под Киевом покажут уникальную древнюю коллекцию

16 и 17 ноября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет шоу-программа «Мир лошадей», которая познакомит гостей с уникальной живой коллекцией лошадей редких древних пород, собранных со всего мира. Как выяснили журналисты «Фразы», посетителей ждет незабываемое путешествие во времени в эпоху средневековья, а также конные шоу, древнеславянские забавы, мастер-классы, катание на лошадях, вкуснейшие блюда с костра, экстремальные аттракционы.

Древний Киев приглашает в гости, чтобы перед долгой зимой успеть насладиться последними солнечными деньками и провести выходные на свежем воздухе, в окружении шедевров средневекового зодчества. Здесь на основе знаний современной науки воссоздается столица великой средневековой державы Киевская Русь в границах исторического центра, известного как Киевский Детинец или Град Владимира X века. А также воссоздается атмосфера и дух этой славной эпохи. Только в Древнем Киеве можно увидеть уникальную деревянную оборонительную стену «Заборола» (длиной около 300 м), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков и многое другое. Также здесь можно посетить воссозданную действующую деревянную Васильевскую церковь X века. Гости не просто увидят, в каких церквях молились наши предки, но смогут сами поставить свечу за здоровье близких.

Узнать больше о жизни наших предков можно посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, экспозиции осадной техники, кораблестроения и даже средневековую пыточную.

Настоящей жемчужиной не только Древнего Киева, но и всей современной Украины, является уникальная живая коллекция лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжестве. Этим породам насчитывается несколько столетий, а некоторым из них — не одна тысяча лет.

Приехав в Княжество Киевская Русь, гости смогут увидеть лошадей — боевых побратимов Александра Македонского, Дария Великого, Чингисхана. Посетители узнают много интересных фактов о лошадях, смогут подойти к ним, погладить, сфотографироваться с ними и проехаться верхом или в экипаже.

Эти прекрасные животные будут не просто живыми экспонатами выставки, но и исполнят главные роли в шоу. В тандеме с опытными наездниками, актерами-каскадерами конно-трюкового театра лошади покажут свои умения и поразят зрителей безупречным исполнением номеров программы.
Кроме конно-трюковых выступлений жители Древнего Киева подготовили для гостей еще множество развлечений. Это и веселые и познавательные игры и конкурсы, и зажигательные славянские хороводы, и мастер-классы, и танцевальные флеш-мобы.

Гости Княжества будут не просто наблюдать за весельем, но и станут активными участниками программы, присоединившись к древнеславянским забавам.

В Древнем Киеве можно интересно и активно провести время, погрузившись в уникальную атмосферу средневековья, посетить музеи и экспозиции, пострелять из лука, отчеканить монету «на счастье», полетать на канатном спуске «Полетайло» и спуститься со скоростной горки «Змей Горыныч». В Княжеской костюмерной можно примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить необычную фотосессию. Детей порадует яркий и безопасный куб-лабиринт «Мышеловка». В сувенирной лавке можно выбрать на память оригинальный сувенир ручной работы.

Отдохнуть и отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в Княжеской корчме и в беседках.

Кто захочет продлить свое путешествие в средневековье еще на день, может остаться на ночь в доме гостиничного типа «4 комнаты» и хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30, продлится до 18:00.

Цена билета: полный билет для взрослого — 190 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» (выход из метро в сторону супермаркета «Фуршет») согласно расписанию на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com

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