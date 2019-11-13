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«Ультрамарину», Ocean Plaza и другим грозит рейдерство на основе судебных решений из ЛНР, - СМИ

«Ультрамарину», Ocean Plaza и другим грозит рейдерство на основе судебных решений из ЛНР, - СМИ

Константин Тимошенко, известный в СМИ как «Тимоха», «отжимает» торговый центр на Малышко, 5 на Дарнице, ссылаясь на решение суда из ЛНР. Об этом пишет в Facebook экономический обозреватель Сергей Саливон, сообщает Капитал.

Также издание информирует:

«... «По версии „Тимохи“, будто бы 2 июля 2014 года (обратите внимание на дату!) Ленинский райсуд Луганска принял решение в пользу неких двух истцов, а 14 июля 2014 года (дата еще прикольнее))) издал Исполнительное письмо по принудительному исполнению решения суда. Оба документа „всплыли“ только через год — в июле 2015 года», — пояснил экономический эксперт.

«В Едином госреестре судебных решений упомянутого решения от 2 июля 2014 года нет», — подчеркнул экономист.

Саливон сообщает, что на днях госрегистратор Виктория Кундас перерегистрировала ТЦ на жену «Тимохи», ссылаясь на приказ Минюста, которого не существует в природе.

«На днях широко известная в узких рейдерских кругах госрегистратор Виктория Кундас из Петровского сельсовета Знаменского района Кировоградской области вносит в Реестр запись о том, что собственником ТЦ является жена „Тимохи“.

Сделала она это якобы на основании приказа Минюста, которого никто не видел и о котором никто не знает. Сделал это человек, на котором клейма ставить негде», — приводит автор ссылку на статью об участии Кундас в рейдерских скандалах.

По словам Саливона, «Тимоха» и Кундас изобрели новый механизм рейдерского захвата, когда рейдеры используют решение суда, вынесенное на неподконтрольной территории ЛНР.

«Выглядит всё так, что „Тимоха“ с г-жой Кундас изобрели любопытный метод отъема чужой собственности, когда регистратор со ссылкой на решение суда в Луганске, принятое летом 2014 года, которого нет в Едином госреестре, меняет собственника на основании приказа Минюста, которого нет в базе министерства», — раскрывает детали экономист.

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По словам Сергея Саливона, если этот метод сработает в отношении ТЦ на ул. Малышко, 5, то рейдеры будут применять его для захвата других киевских торговых центров.

«Если тема сработает в описываемом случае, то не удивлюсь, если ближайшее время, например, другие киевские ТЦ („Детский мир“, Ocean Plaza, „Ультрамарин“, и „Гулливер“ с „Глобусом“) сменят собственников на основании решений луганских или донецких судов от лета 2014 года», — прогнозирует экономический обозреватель Сергей Саливон».

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