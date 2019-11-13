Главные новости за 13 ноября 2019 года

Депутаты согласились на создание рынка земли. Пока только в первом чтении. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о продаже сельскохозяйственной земли. Соответствующее решение на заседании Верховной Рады 13 ноября поддержали 240 народных депутатов. Перед голосованием народные депутаты от фракций «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» заблокировали президиум и трибуну. В итоге министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову пришлось представлять правительственный проект закона под крики «Позор» и в окружении противников.

Протестующие подложили депутатам свинью под Верховной Радой. Противники открытия рынка земли в Украине принесли под стены Верховной Радой Украины гроб с мертвой свиньей. По словам митингующих, он символизирует собой гибель животноводства в случае принятия народными депутатами соответствующего законопроекта. Митинг проходит на фоне рассмотрения народными депутатами законопроекта о земельной реформе. Часть протестующих с флагами Нацкорпуса пришла к зданию парламентских комитетов, в то время как представители аграриев собрались на площади Конституции перед парламентом.

Зеленский считает, что за земельными протестами стоит Коломойский, — СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что к протестам против введения рынка земли в Украине может быть причастен олигарх Игорь Коломойский. По данным СМИ, об этом он якобы заявил на встрече с народными депутатами от фракции партии «Слуга народа». Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, сегодня, 13 ноября, глава государства встретился с депутатами от «Слуги народа», чтобы убедить их поддержать законопроект о рынке земли. При этом, по словам присутствующих, он отмечал, что «протесты разгоняет только один человек». И, по мнению одного из депутатов, речь шла о Коломойском.

Названа самая распространенная украинская фамилия. Стала известна самая распространенная украинская фамилия. Исследование провели лингвисты из Чехии. Самой популярной фамилией среди украинцев названа Мельник. Сейчас ее носят около 174 тысяч человек. Примечательно, что в 1990-е самой распространенной фамилией в нашей стране была Шевченко. Сейчас она на втором месте по популярности. На третьем месте идет фамилия Бойко.

В Киеве «устарели» более 3000 домов. Киевский городской совет принял решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. В частности, как сообщается, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, по состоянию на 2018 год на территории Киева находится более 3 тыс. домов, относящихся к так называемому «устаревшего жилому фонду».

Стало известно, когда в Украине начнется серьезное похолодание и вновь пойдут дожди. Относительно теплая и сухая погода продержится в Украине еще неделю. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дожди и похолодание придут в нашу страну со среды, 20 ноября. В Гидрометцентре обещают, что до конца этой недели по Украине сохранится малооблачная и сухая погода.

В Польше неизвестные преступники заморозили азотом тела двух гастарбайтеров из Тернопольской области. В Польше, на складе для хранения фруктов и овощей, найдены тела двух украинцев. Их обнаружили в бескислородной холодильной камере, заполненной азотом. Как сообщает руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, погибшим было 28 и 46 лет. Они родом из Тернопольской области и приходились друг другу родственниками: дядей и племянником. В Польше они находились и работали легально.

Появилось видео, как ракета падает на оживленную трассу в Израиле. В минувший вторник, 12 ноября, в Израиле произошло ЧП. В Ган-Явне ракета упала на оживленное автомобильное шоссе и взорвалась. Данная дорога шла возле Ашдода. Ракета были выпущена с территории Сектора Газа. Лишь чудом обошлось без жертв.

Венеция начала тонуть. Итальянскую Венецию сильно затопило. Дожди идут тут более двух недель. По данным местных властей, уровень воды вырос сразу на 1,87 метра. При этом вода продолжает подниматься. Рекордное затопление было в 1966 году, когда уровень вод поднялся на 1,94 метра.

Ученые выяснили, почему и для чего люди икают. Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) узнали, почему и для чего икают люди. Они поделились своими исследованиями. Все дело в том, что у новорожденных детей икота «является важным элементом развития головного мозга». Оказалось, что, икая, малыш «запускает волну мозговых сигналов, которая помогает научиться регулировать свое дыхание».

В лесах Вьетнама удалось заснять животное, которое никто не видел с прошлого тысячелетия. Зоологам удалось сфотографировать в лесах вьетнамского оленька (Tragulus versicolor), которого в последний раз видели еще в конце прошлого века. Маленький похожий на оленей вид с крошечными клыками был сфотографирован в сухом лесу на юге Вьетнама. Розыски необычных животных начались с разговоров с местными жителями, что было непросто. «Мы должны были потратить время на знакомство с ними, чтобы завоевать их доверие», — рассказал представитель Глобального агентства по охране дикой природы, который возглавлял экспедицию, Ан Нгуен.