На Волыни сторонники ПЦУ требуют перенести пост и праздновать Рождество 25 декабря

В Волынской области более 300 приверженцев Православной Церкви Украины подписались под адресованной митрополиту Михаилу (Зинкевичу) просьбой начать Рождественский пост 14 ноября. Как выяснили журналисты «Фразы», они также хотят совершить богослужение в честь Рождества Христова 25 декабря.

Об этом сообщили на канале «Первый».

Инициатором акции выступил депутат Волынского областного совета Николай Булига. По его словам, иерарх недавно созданной религиозной организации согласился отслужить рождественское богослужение 25 декабря, если будут желающие на нем помолиться.

Депутаты Волынского областного и Луцкого городского советов, общество «Просвита», а также главный врач областной больницы Иван Сидор стали одними из тех, кто подписал письмо.

Один из основных мотивов инициаторов данного нововведения стало то, что постсоветское пространство празднует Рождество Христово 7 января, а в 1923 году в Константинополе решили отмечать этот праздник 25 декабря.

«25 декабря — это не только католическое Рождество, а общехристианское. Всеправославный Собор в Константинополе в 1923 году решил, что православные христиане согласно более точному григорианскому календарю должны отмечать Рождество Христово 25 декабря. На это согласились все страны кроме тех, что были под влиянием Советского Союза. Большинство поместных православных Церквей празднуют Рождество именно 25 декабря. Однако Украина до сих пор остается в советской (теперь — российской) парадигме, празднуя Рождество 7 января в компании с агрессором Россией», — гласит текст письма.

Составители документа призвали пересмотреть семейные традиции Украины и «вернуться к общехристианским ценностям», после чего попросили сместить и дату начала Рождественского поста с 28 на 14 ноября.

«Просим Вашего благословения начать Рождественский пост 14 ноября, чтобы, не нарушая церковного устава, праздновать Рождество Христово по правилам и традициям Православной Церкви именно 25 декабря, как это и прописано в каждом православном календаре и Месяцеслове» — заключили авторы письма.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Греции православные написали открытое письмо архиереям по «украинскому вопросу».