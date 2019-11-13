Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Тернопольщине церковная община УПЦ защитила свой храм от захвата ПЦУ

На Тернопольщине церковная община УПЦ защитила свой храм от захвата ПЦУ

Верующие в селе Тетильковцы Тернопольской области смогли противостоять сторонникам Православной Церкви Украины и «Правого сектора» захватить храм Украинской Православной Церкви под предлогом инвентаризации. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

В селе Тетильковцы Шумского района Тернопольской области 12 ноября сторонники ПЦУ в сопровождении чиновников Шумской РГА и радикалов из «Правого сектора» пытались захватить храм УПЦ, сообщается на странице «Шумщина православна» в Фейсбук.

«Не добившись проникновения в храм активисты ПЦУ неделями ранее, 23 октября пытались попасть в храм с помощью чиновников Шумской РГА. Будучи на приеме у местных чиновников верующие УПЦ испытывали давление и запугивание, но вместе с юристом смогли отстоять свои права и указать чиновникам на превышение их полномочий. 12 ноября попытка проникнуть в храм повторилась, но была напрасной, ведь община помешала захвату храма. Зато чиновники из района реально увидели то большинство, о котором так любят говорить активисты, ведь представителей ПЦУ было 5, а прихожан УПЦ более 50», — отметили представители церковной общины.

Переход общины Тетильковцев в ПЦУ состоялся незаконно, с привлечением членов территориальной общины и местных властей.

Распоряжение председателя Тернопольской ОГА о перерегистрации оспаривается в судебном порядке.

«Активисты так называемого перехода, не имея ключей в храм, уже неоднократно пытались попасть внутрь, но не имея особой поддержки реальных прихожан храма и жителей села привлекают представителей Правого сектора и органы местной власти к своим противозаконным действиям», — рассказали прихожане храма УПЦ.

Как сообщалось ранее, летом храм в селе опечатали и несколько месяцев в нем не совершаются богослужения.

Более 60 человек из общины УПЦ каждое воскресенье и в праздники собираются на церковном дворе для совершения уставных богослужений.
В церковной общине считают, что правоохранители должны принять соответствующие меры относительно радикалов из Правого сектора, которые пытаются повлиять на решения и деятельность органов местной власти и разжигают межрелигиозные конфликты между жителями села.

Ранее «Фраза» сообщала, что паломница в 92 года отправилась в крестный ход в Почаев.

Тэги: общество, православие, Тернопольская область, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

12.11.19 09:28

Министерство Бородянщины продолжает дело МинСтець

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
13.11.19 09:40

Зелешенко? Зелющенко? Или, все-таки, Зеленский?

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

ЗеЗемля: восемь главных вопросов о запуске рынка земли в Украине
13.11.19 12:21

ЗеЗемля: восемь главных вопросов о запуске рынка земли в Украине

Автор: Дмитрий Бобрицкий, «Новое время»

Выбор редакции
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 13 ноября 2019 года

Главные новости за 13 ноября 2019 года
13.11.19 19:01
104
Последние новости
13.11.19 19:16

«Ультрамарину», Ocean Plaza и другим грозит рейдерство на основе судебных решений из ЛНР, - СМИ
13.11.19 19:09

Создателя легендарного Cirque du Soleil подозревают в торговле наркотиками
13.11.19 19:01

Главные новости за 13 ноября 2019 года
13.11.19 17:13

На Волыни сторонники ПЦУ требуют перенести пост и праздновать Рождество 25 декабря
13.11.19 16:51

Еще одна страна почти разрешила эвтаназию
13.11.19 16:37

На Тернопольщине церковная община УПЦ защитила свой храм от захвата ПЦУ
13.11.19 16:16

Момент обрушения потолка на полицейских в одесском главке попал на видео
Фото и Видео
Момент обрушения потолка на полицейских в одесском главке попал на видео
Момент обрушения потолка на полицейских в одесском главке попал на видео
Момент обрушения потолка на полицейских в одесском главке попал на видео
Момент обрушения потолка на полицейских в одесском главке попал на видео
В лесах Вьетнама удалось заснять животное, которое никто не видел с прошлого тысячелетия
В лесах Вьетнама удалось заснять животное, которое никто не видел с прошлого тысячелетия
Появилось видео, как ракета падает на оживленную трассу в Израиле
Появилось видео, как ракета падает на оживленную трассу в Израиле
Протестующие подложили депутатам свинью под Верховной Радой
Протестующие подложили депутатам свинью под Верховной Радой
Венеция начала тонуть
Венеция начала тонуть
Лукашенко согласился отменить в Беларуси смертную казнь. Но при одном условии
Лукашенко согласился отменить в Беларуси смертную казнь. Но при одном условии
В США самолет смело сел прямо на обледеневшую полосу
В США самолет смело сел прямо на обледеневшую полосу
ЧП в Австралии: к Сиднею приближается гигантский пожар
ЧП в Австралии: к Сиднею приближается гигантский пожар
В УПЦ назвали эффективные способы формирования крепкой общины
В УПЦ назвали эффективные способы формирования крепкой общины
Известный американский рэпер неожиданно умер в тюрьме через несколько дней после ареста
Известный американский рэпер неожиданно умер в тюрьме через несколько дней после ареста
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.