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Паломница в 92 года отправилась в крестный ход в Почаев

Паломница в 92 года отправилась в крестный ход в Почаев

На Волыни паломница в 92 года в одиночку отправилась в паломнический ход в Почаев, присоединившись к верующим, которые добирались до лавры пешком. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, Анна Сухецкая из Волынской области преодолела более 200 километров, чтобы поклониться святыням Почаевской лавры.

Об этом сообщает луцкое издание «Вестник».

«Никого не спрашивая, поехала в Ковель и примкнула к верующим, которые уже из этого города целых семь дней пешком добирались до Почаева. Не натерла не одного мозоля, потому что положила в обувь крапиву. Трижды побывала в паломническом ходе в Почаев. Дети даже не сдерживали свою старенькую маму», — рассказывают родственники.

В 97-летнем возрасте Анна Павловна каждый праздник и воскресенье преодолевает километр пешком, чтобы попасть на богослужение.
Церковная жизнь для Анны Сухецкой продолжается несмотря ни на что.

«В церковном хоре она пела до 90 лет, а когда в Городнем построили монастырь, просилась в хор и к монахиням. Даже этим летом два месяца жила в монашеской обители — и все для того, чтобы не пропустить ни одной службы», — отметила дочь Анны Павловны.

Просмотру телевизора Анна Сухецкая предпочитает молитву в своей комнате с семейными образами.

«Я без церкви есть не хочу. Нужно, дети, верить в Бога и благодарить Его за все», — говорит верующая.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Почаеве тысячи верующих УПЦ отметили память преподобного Иова.

Тэги: общество, православие, Почаевская Лавра, новости православия, УПЦ, новости Украины

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