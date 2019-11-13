Депутаты согласились на создание рынка земли. Пока только в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о продаже сельскохозяйственной земли. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение на заседании Верховной Рады 13 ноября поддержали 240 народных депутатов.

Как сообщает «Украинская правда», перед голосованием народные депутаты от фракций «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» заблокировали президиум и трибуну. В итоге министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову пришлось представлять правительственный проект закона под крики «Позор» и в окружении противников.

Закон поддержали 227 народных депутатов из фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных депутатов. Против проголосовали 52 депутата, воздержались — 57, а еще 16 народных избранников вообще не голосовали.

Как сообщает «Новое время», проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020 года. Приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут граждане Украины, юридические лица Украины, созданные в соответствии с украинским законодательством, территориальные общины и государство. Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждение в течение одного года.

До 1 января 2024 года юрлица, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы, а также лица без гражданства, юридические лица, созданные не по украинскому законодательству, и иностранные государства не смогут покупать:

— земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности;

— земельные участки, находящиеся в частной собственности и предназначенные для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельные участки, выделенные на местности владельцам земельных паев для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельные паи.

«Требования этого пункта не распространяются на случаи приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность земельных участков, которые используют такие земельные участки на правах аренды, эмфитевзиса, при условии, если с момента государственной регистрации юридического лица — приобретателя права собственности прошло не менее трех лет; право аренды, эмфитевзиса возникло до вступления в силу этого пункта», — говорится в законопроекте.

Нарушение требований этого пункта является основанием для признания сделки недействительной или для принудительного отчуждения земельного участка.

Предлагается предусмотреть, что совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина, юридического лица, с учетом связанных лиц или юридических лиц, созданных по законодательству Украины, которые имеют общего конечного бенефициарного собственника:

— в пределах одной объединенной территориальной общины не должна превышать 35% земель сельскохозяйственного назначения такой общины;

— в пределах одной области или Автономной Республики Крым не должна превышать 8% земель сельскохозяйственного назначения такой области или Автономной Республики Крым;

— не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

Нарушение требований этой части является основанием для признания сделки недействительной или для принудительного отчуждения земельного участка.

Как сообщала «Фраза», сегодня, 13 ноября, противники открытия рынка земли в Украине принесли под стены Верховной Радой Украины гроб с мертвой свиньей. По словам митингующих, он символизирует собой гибель животноводства в случае принятия народными депутатами соответствующего законопроекта. Митинг проходит на фоне рассмотрения народными депутатами законопроекта о земельной реформе.

Напомним, 11 ноября 2019 года аграрии перекрыли трассы государственного значения в 13 областях, протестуя против продажи земли.