Создателя легендарного Cirque du Soleil подозревают в торговле наркотиками

Во Французской Полинезии вспыхнул громкий скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», тут задержали шестидесятилетнего канадского миллиардера Ги Лалиберте, известного, среди прочего, как основатель и руководитель легендарного Cirque du Soleil.

Как пишут французские СМИ, бизнесмена обвиняют в торговле наркотиками.

Его взяли под стражу.

Отмечается, что местные правоохранительные органы выдвинули ему обвинение в «производстве и распространении наркотиков». Его адвокаты все отрицают.

Добавим, что Ги Лалиберте основал Cirque du Soleil в 1984 году. Его состояние оценивается в миллиард долларов.

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