Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Назван идеальный напиток для укрепления иммунитета

Назван идеальный напиток для укрепления иммунитета

Клюквенный морс назван лучшим средством для укрепления иммунитета. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Как цитируют ее российские СМИ, пить клюквенный морс и отвары из ягод следует без сахара. Лучше всего налечь на полезный напиток осенью и зимой.

Дело в том, что, как говорит врач, «клюква содержит большое количество витаминов и минералов, в том числе калий, магний, фосфор, натрий, кальций и железо, а пектины оказывают положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта и нормализуют липидный обмен».

Как писала «Фраза», ученые поведали о первых «звоночках» диабета.

Ранее ученые объяснили, почему немного поспать днем – полезно.

Тэги: врач, здоровье, мир, иммунитет

Комментарии

Статьи

14.11.19 09:36

Изрядно облажавшись, Зе-власть хочет всем закрыть рты

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
13.11.19 09:40

Зелешенко? Зелющенко? Или, все-таки, Зеленский?

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

СМИ: Начальника областного ГАСИ Буюкли шантажирует человек Кивана
14.11.19 11:47

СМИ: Начальника областного ГАСИ Буюкли шантажирует человек Кивана

Автор: FromUA

Выбор редакции
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

«Никогда еще так рано не принимался»: Рада утвердила бюджет на следующий год

«Никогда еще так рано не принимался»: Рада утвердила бюджет на следующий год
14.11.19 14:45
172
Последние новости
14.11.19 15:16

В Киевской области зарвавшийся чиновник таранил журналистов машиной
14.11.19 14:45

«Никогда еще так рано не принимался»: Рада утвердила бюджет на следующий год
14.11.19 14:05

На Кипре епископы отказались служить с Александрийским Патриархом из-за поминания Епифания
14.11.19 14:02

Кличко показал лидеру группы Scorpions свой «стеклянный» мост
14.11.19 13:56

В Киеве переименовали проспект космонавта в честь кардинала
14.11.19 13:31

Известный британский певец рассказал, что не пользуется мобильными телефонами с 2006 года
14.11.19 12:53

Домашнего насильника впервые приговорили к реальном сроку в Киеве
Фото и Видео
На Кипре епископы отказались служить с Александрийским Патриархом из-за поминания Епифания
На Кипре епископы отказались служить с Александрийским Патриархом из-за поминания Епифания
На Кипре епископы отказались служить с Александрийским Патриархом из-за поминания Епифания
На Кипре епископы отказались служить с Александрийским Патриархом из-за поминания Епифания
Кличко показал лидеру группы Scorpions свой «стеклянный» мост
Кличко показал лидеру группы Scorpions свой «стеклянный» мост
Motorola воскресила культовую модель телефона из «нулевых»
Motorola воскресила культовую модель телефона из «нулевых»
Под Киевом из-за уснувшего водителя фура эпично улетела прямо в лес
Под Киевом из-за уснувшего водителя фура эпично улетела прямо в лес
Ночью в Киеве сожгли сеть фермерских магазинов
Ночью в Киеве сожгли сеть фермерских магазинов
Сын Мика Джаггера… спел глупую песню на русском языке
Сын Мика Джаггера… спел глупую песню на русском языке
Британцы раскритиковали своего премьера за неумение заваривать чай
Британцы раскритиковали своего премьера за неумение заваривать чай
Под Киевом сняли загадочные лиловые облака
Под Киевом сняли загадочные лиловые облака
В Перу автобус рухнул в пропасть: десятки людей погибли
В Перу автобус рухнул в пропасть: десятки людей погибли
Момент обрушения потолка на полицейских в одесском главке попал на видео
Момент обрушения потолка на полицейских в одесском главке попал на видео
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.