Назван идеальный напиток для укрепления иммунитета

Клюквенный морс назван лучшим средством для укрепления иммунитета. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Как цитируют ее российские СМИ, пить клюквенный морс и отвары из ягод следует без сахара. Лучше всего налечь на полезный напиток осенью и зимой.

Дело в том, что, как говорит врач, «клюква содержит большое количество витаминов и минералов, в том числе калий, магний, фосфор, натрий, кальций и железо, а пектины оказывают положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта и нормализуют липидный обмен».

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